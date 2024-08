Martinez Quarta, anche lui va dai rivali di sempre: c’è ancora tempo per l’ultimo tradimento | Sostituto già trovato

Il club viola è scatenato in queste ultime ore di calciomercato, ma potrebbe perdere anche uno dei suoi migliori calciatori.

Dopo la grande paura, ecco la sbornia di calciomercato. La Fiorentina, nella serata di giovedì, ha rischiato davvero tanto durante la partita di ritorno dei preliminari di Conference League e stava per subire la prima grande delusione stagionale. Contro la Puskas Academy, infatti, dopo essere rimasta in nove ed aver subito tantissimo durante tutta la partita, sono serviti i rigori per qualificarsi al turno successivo.

Un grande De Gea ha mascherato i limiti strutturali di una rosa nuova e di una squadra che deve ancora assorbire il cambio di allenatore in panchina, con Raffaele Palladino che ha portato nuove idee, nuove impostazioni tattiche ed un nuovo modulo dal momento del suo arrivo. I dirigenti viola, così, sono corsi ai ripari in sede di calciomercato.

La sessione estiva chiude alle 24 di oggi, venerdì 30 agosto, e la Fiorentina è una delle assolute protagoniste di queste ultime ore. Dopo aver preso Yacine Adli dal Milan e aver venduto Amrabat al Fenerbahce, ecco gli ultimi tre colpi che potrebbero dare quella qualità che serve alla compagine viola.

Cataldi, Bove e Robin Gosens sono stati acquistati e apporteranno una qualità maggiore alla mediana della Fiorentina. I tifosi, però, nonostante le critiche alla società per le tante operazioni in uscita fatte in favore della Juventus, potrebbero vedere un altro loro pupillo trasferirsi a Torino, sponda bianconera.

Mercato, la Juventus su Martinez Quarta

Dopo aver ceduto Nico Gonzales per circa 38 milioni di euro, bonus compresi, ecco che anche il difensore Martinez Quarta potrebbe passare alla Juventus che vorrebbe ancora regalarsi qualcosa, soprattutto nel reparto arretrato, giudicato il meno completo da parte di Thiago Motta.

Un’operazione che farebbe arrabbiare non poco i tifosi del club toscano che già domenica scorsa, nella sfida casalinga contro il Venezia, avevano esposto uno striscione, manifestando tutto il loro rammarico per la poca ambizione della società che continua a cedere calciatori importanti, pupilli dei tifosi, proprio al club rivale di sempre, la Juventus.

Fiorentina, ufficiale l’arrivo del difensore Moreno

La Fiorentina, dal canto suo, proprio nella giornata di venerdì, aveva ufficializzato l’arrivo di un difensore che aveva già chiuso nei giorni scorsi. Si tratta di Matias Moreno, centrale classe 2003 che è stato prelevato dagli argentini del Belgrano.

Questo il comunicato del club viola che ufficializza l’arrivo del calciatore: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Augustin Moreno dal Club Atletico Belgrano. Moreno, nato il 24 settembre 2003, a La Docta (Argentina), dopo essere cresciuto nel settore giovanile della squadra di Cordoba, ha esordito in Prima Squadra disputando, già, 35 partite con la maglia del Belgrano”.