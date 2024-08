In tribuna con Folorunsho e Osimhen | Furia di De Laurentiis: ne ha epurati 3 in un giorno solo

De Laurentiis è una furia: il Napoli non è riuscito a piazzare Osimhen, Folorunsho e l’altro esubero. Stipendiati per stare in tribuna.

Chiusa definitivamente la sessione estiva di calciomercato, il cui stop ufficiale è arrivato alla mezzanotte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, il Napoli di Antonio Conte può ora concentrarsi esclusivamente sul campionato e quindi sull’imminente match interno di questa sera (sabato 31 agosto) contro il Parma di Fabio Pecchia.

Un appuntamento, quello in programma alle 20.45 contro la lanciatissima formazione ducale, al quale i partenopei arrivano dopo un turbolento finale di mercato che nel giro di poche ore ha visto sbarcare in fila all’ombra del Vesuvio Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour.

Tre acquisti, in arrivo rispettivamente da Chelsea, Manchester United e Brighton, i quali vanno ad aggiungersi a quelli precedenti di Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e David Neres. Un totale di sette nuovi ingaggi che, almeno sulla carta, hanno notevolmente aumentato la qualità della rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juventus e Inter, dopo i malumori delle scorse settimane, può infatti ritenersi certamente soddisfatto della campagna acquisti portata a termine da De Laurentiis il quale, insieme alla tifoseria, spera ora di vedere la sua squadra lottare per le posizioni di vertice dopo il disastro dello scorso anno.

Napoli, Osimhen resta (per ora) da separato in casa: saltato definitivamente il passaggio al Chelsea

Si sarebbe dovuto concretizzare nelle ultime ore di mercato, ma così non è stato: il passaggio di Victor Osimhen dal Napoli al Chelsea è definitivamente saltato. Il centravanti nigeriano, da tempo con le valigie in mano, resterà infatti, non si sa ancora fino a quando, un giocatore azzurro. Impossibile, almeno stando a quanto venuto fuori nelle ultime settimane, un suo reintegro in squadra.

L’unica via percorribile tanto per la società campana quanto per il classe ’98 rimane quindi quella che porta dritta dritta in Arabia Saudita con l’Al-Ahli sempre sullo sfondo pronto, forse, all’ultimo tentativo per accontentare le richieste di De Laurentiis. Il calciomercato in Arabia Saudita, ricordiamo, chiuderà lunedì 2 settembre, pertanto c’è ancora un po’ di tempo per mettere la parola fine a una telenovela che, sotto sotto, ha probabilmente stancato un po’ tutti.

Napoli, salta anche la cessione di Mario Rui: il portoghese fuori insieme a Osimhen e Folorunsho

Col mercato chiusosi ufficialmente alla mezzanotte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, è tempo per il Napoli di fare i conti con le cessioni non concretizzatesi in queste settimane. Cessioni, quali quelle di Osimhen, Mario Rui e Folorunsho, i quali, dati in uscita rispettivamente in direzione Chelsea, San Paolo e Lazio, rappresentano ora per il club azzurro una bella gatta da pelare.

Dichiaratamente non rientranti nei piani di Antonio Conte, i tre resteranno infatti a Napoli fino a nuovo avviso, con i primi due con l’etichetta di elementi fuori rosa attaccata addosso e il terzo inserito nella lista del campionato con poche possibilità, però, di vedere il campo. Chance di rientrare nei piani del tecnico salentino non ce ne sono, pertanto non potranno far altro che continuare ad allenarsi in attesa di una cessione per la quale, salvo trattative con club di campionati minori, bisognerà aspettare inevitabilmente il mese di gennaio.