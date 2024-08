Ibra ha deciso: fuori Fonseca e dentro l’amico di sempre | Allertato con urgenza e stilato il precontratto

Fonseca a rischio esonero. Il Milan ha iniziato a guardarsi intorno. Ibra ha già contattato il vecchio amico. Pronto il precontratto.

Messe in archivio le prime due giornate di campionato che l’hanno visto ottenere un pareggio all’ultimo respiro contro il Torino e una sconfitta certamente inaspettata contro il Parma, il Milan di Paulo Fonseca è giunto a Roma per affrontare la Lazio di Marco Baroni in occasione della terza giornata di campionato.

Una sfida, quella contro i biancocelesti in programma all’Olimpico domani (sabato 31 agosto) alle 20.45, che per i rossoneri rappresenta già una sorta di ultima spiaggia dopo i deludenti risultati maturati nelle prime due partite ufficiali della stagione.

Con cinque punti di ritardo sul primo posto della Juventus, che domenica sera ospiterà all’Allianz Stadium la Roma di Daniele De Rossi, il Diavolo sarà chiamato a una prestazione superlativa contro i capitolini, che dovrà portare quasi obbligatoriamente alla conquista dei tre punti.

Mancare l’appuntamento con il successo anche contro il gruppo laziale significherebbe infatti per Leao e compagni mettere ancora più in salita il percorso verso la cima della classifica la quale, ricordiamo, rappresenta l’obiettivo stagionale principale della società meneghina, intenzionata a tornare sul tetto d’Italia, e quindi a fregiarsi della seconda stella, a distanza di quasi tre anni dal tricolore messo in bacheca nell’annata 2021-2022.

Milan, sorteggio decisamente fortunato: ecco le otto avversarie di Champions dei rossoneri

I sorteggi della nuova Champions League tenutosi a Montecarlo nella giornata di ieri (giovedì 29 agosto) hanno sorriso al Milan del patron, Gerry Cardinale. Inserito in seconda fascia insieme alle altre due italiane, Juventus e Atalanta, i rossoneri possono ritenersi soddisfatti degli accoppiamenti venuti fuori ieri pomeriggio.

Eccezion fatta per Real Madrid e Liverpool, sulla carta le formazioni più forti delle otte pescate dai meneghini, le altre sei, vale a dire Club Bruges, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava sono infatti avversarie certamente più abbordabili che, sempre sulla carta, non dovrebbero rappresentare ostacoli insormontabili per il Diavolo di Paulo Fonseca. In attesa delle date ufficiali, questi nel dettaglio gli appuntamenti di Champions del Milan:

Milan – Liverpool

Real Madrid – Milan

Milan – Club Bruges

Bayer Leverkusen – Milan

Milan – Stella Rossa

Dinamo Zagabria – Milan

Milan – Girona

Slovan Bratislava – Milan

Milan, Fonseca già a rischio esonero: spunta Allegri come sostituto

Sedutosi ufficialmente sulla panchina del Milan lo scorso 13 giugno, Paulo Fonseca potrebbe essere già giunto ai titolii di coda della sua avventura in rossonero. Alla luce dei pessimi risultati ottenuti nelle prime due giornate di campionato, la società meneghina avrebbe già iniziato a guardarsi attorno stilando una lista contenente i nomi di allenatori attualmente disponibili che potrebbero sostituire l’ex tecnico di Roma e Lille nelle prossime settimane.

Una lista. in cui figurerebbe clamorosamente il nome di Massimiliano Allegri, il quale, dopo la fine della sua esperienza alla guida della Juventus, potrebbe tornare a Milanello a distanza di dieci anni dall’esonero del gennaio 2014. Stando a quanto venuto a galla nelle scorse ore, il tecnico toscano sarebbe tra i principali candidati alla panchina del Divolo in caso di allontanamento di Fonseca, il cui futuro all’ombra della Madonnina passerà inesorabilmente dal risultato della sfida di domani (sabato 31 agosto) contro la Lazio di Marco Baroni.