Giuntoli, masterclass sul gong: eccolo il sostituto di Sancho | Si è mosso come un fantasma

Cristiano Giuntoli chiude per il sostituto di Sancho, trattativa chiusa nel giro di poche ore, nessuno avrebbe previsto il suo nome

La Juventus ha chiuso con tre colpi il suo calciomercato estivo, molto dinamico e che ha visto tanti cambiamenti di organico. Un nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina e l’addio di diversi giocatori che erano stati protagonisti nel precedente triennio con Max Allegri in panchina. I talenti della Next Gen che hanno consentito alla dirigenza di racimolare l’importante gruzzoletto di quasi 90 milioni che sono stati poi investiti nella campagna acquisti, con innesti il cui pagamento sarà dilazionato in più anni.

Ogni reparto ha subito delle modifiche, a partire dalla porta dove il nuovo numero 1 è Michele Di Gregorio, promosso dopo due ottime stagioni tra i pali del Monza. In difesa è arrivato in prestito dal Milan il centrale Pierre Kalulu mentre hanno lasciato la Continassa Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani e Tiago Djalò.

In mezzo al campo la principale novità consiste nell’arrivo di Teun Koopmeiners oltre a quelli di due giovani di enorme prospettiva come Douglas Luiz e Thuram, oltre ai confermati Locatelli e Fagioli che cercheranno di fare il definitivo salto di qualità.

In attacco confermato al centro Dusan Vlahovic mentre gli esterni sono stati rinforzati con Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Non è arrivato Sancho del Manchester United, obiettivo sfumato all’ultimo.

Un colpo last minute conclude l’ottimo mercato della Juventus

Giuntoli si consola mettendo sotto contratto Giacomo Faticanti, che ha giocato la scorsa stagione alla Ternana e che sarà aggregato alla Next Gen in Lega Pro. Il centrocampista classe 2004 è un mediano dai piedi buoni che potrà crescere sotto la guida di mister Montero.

I bianconeri hanno iniziato la stagione con una sconfitta casalinga per mano dell’Audace Cerignola ma alcuni talenti sono stati già integrati alla prima squadra e lanciati da Thiago Motta nei primi due match di A che hanno visto la Juventus superare con disinvoltura il Como e l’Hellas Verona.

Il settore giovanile è un investimento fruttuoso, la Juventus è stata la prima a capirlo

La Next Gen continua ad essere un importante palestra per il settore giovanile della Juventus, con la possibilità di cimentarsi in un campionato competitivo e contro avversari ostici.

Anche l’Atalanta e il Milan hanno deciso di investire in una squadra Under 23, seguendo così l’esempio dei bianconeri che stanno traendo enormi benefici in tal senso.