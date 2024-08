Di Francesco chiede Soulè al Venezia: la società ride e poi gli compra uno sconosciuto | Pagato 3 milioni di euro

Il nuovo tecnico del Venezia aveva chiesto un rinforzo in particolare in questa sessione di mercato, ma ne sono arrivati degli altri.

Un’altra possibilità in Serie A per cancellare la tremenda botta presa al termine della scorsa stagione ed arrivata dopo un girone di andata di alto livello ed un campionato in cui ha ricevuto più complimenti ed attestati di stima che critiche. Non è bastato, però, perché a maggio è arrivata la retrocessione in Serie B.

L’esperienza di Eusebio Di Francesco a Frosinone, come tutti sappiamo, si è chiusa nel peggiore dei modi, con la sconfitta casalinga contro l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A che ha significato retrocessione. Quello che doveva essere il campionato del riscatto dopo i fallimenti alla Sampdoria, al Cagliari ed al Verona, quindi, per l’ex allenatore della Roma si è trasformato in un incubo.

Eppure, la sua squadra, ha offerto un calcio propositivo, ha giocato molto bene per larghi tratti di campionato e non ha mai arretrato di un centimetro il proprio raggio d’azione. Questo, se all’inizio è stato il pregio del Frosinone di Di Francesco, molto probabilmente, alla fine, è stata la sua condanna e quella dei ciociari ad una Serie B che, solo fino a qualche mese prima, sembrava impensabile.

Dopo poche settimane dalla retrocessione, però, è arrivata per Eusebio subito la chiamata del Venezia, club appena promosso in Serie A. Di Francesco ha accettato, voglioso di rimettersi subito in gioco. Le proposte, a dir la verità non mancavano, nemmeno in massima serie, ma alla fine l’ex Roma ha scelto di accasarsi in Laguna.

Retroscena Venezia, Di Francesco aveva chiesto Soulé

Conscio che fosse praticamente impossibile, Di Francesco ha comunque chiesto alla società l’acquisto in prestito di Matias Soulé, calciatore da lui lanciato al Frosinone nella passata stagione. Proprio l’esplosione in Ciociaria ha reso impossibile un nuovo prestito per l’argentino che alla fine è stato ceduto dalla Juventus alla Roma per quasi 30 milioni di euro.

Il mercato, però, è stato condotto con lungimiranza ed attenzione dalla società veneta che ha cercato di fare il possibile per regalare, al proprio allenatore, una squadra quanto più possibile competitiva per l’obiettivo salvezza. Nel ruolo che sarebbe dovuto essere di Soulé, è arrivato Oristanio, calciatore di proprietà dell’Inter per cui il Venezia sul piatto della bilancia ha messo quattro milioni di euro.

Mercato Venezia, nuovo arrivo in difesa

Le ultime ore di calciomercato, però, hanno portato anche ad un difensore che arriva direttamente dal campionato belga. Si tratta di Joel Schingtienne che è costato circa 3 milioni di euro. Il classe 2002 è stato acquistato dall’OH Leuven, stessa compagine da cui il Venezia ha prelevato il terzino destro, Sagrado.

Schingtienne ha vestito ha giocato per 43 volte con la maglia dell’OH Leuven e 22 con quella dell’Under 23 dello stesso club. In carriera, all’occorrenza, ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro, ma la sua posizione naturale è quella di centrale. Ora, a Venezia, nella difesa a tre di Mister Di Francesco, si giocherà il posto con Idzes, Altare, Svoboda, Sverko e Lucchesi.