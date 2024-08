Clamoroso Luis Alberto: finalmente torna dove è sempre stato bene | Ultimo botto di mercato

L’ormai ex calciatore della Lazio potrebbe presto tornare dove è diventato una figura di riferimento per la nostra Serie A.

Una delle squadre che più sono cambiate in questa sessione estiva di calciomercato appena terminata, rispetto a quella che era la rosa e l’assetto tattico della scorsa stagione, è sicuramente la Lazio. Il club di Claudio Lotito ha vissuto un vero e proprio terremoto ad inizio estate, quando Igor Tudor, nonostante un anno di contratto, ha annunciato le sue dimissioni.

Troppe differenze tra le sue idee tecniche e tattiche e quelle che aveva la società, ma soprattutto su quelli che dovevano essere i piani in sede di calciomercato. Lotito non ha fatto una piega, ha accettato le dimissioni ed ha subito chiamato Marco Baroni, ex allenatore di Verona e Lecce, per affidargli la panchina.

Insieme al cambio in panchina, però, ne sono arrivati tanti anche per quel che riguarda la rosa. La Lazio ha completamente cambiato volto e, dopo aver salutato Milinkovic-Savic, nel corso della scorsa estate, ha anche dovuto dire addio agli ultimi tre leader e senatori rimasti all’interno dello spogliatoio: Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile.

Ma, se con gli altri due la separazione è stata diplomatica ed è arrivata senza particolari patemi d’animo, il rapporto tra Luis Alberto e la Lazio ha vissuto diversi scossoni e colpi di scena durante il corso degli anni. I tanti mal di pancia avuti dallo spagnolo nel corso delle precedenti stagioni, ma poi anche le diverse permanenze ed il rinnovo del contratto arrivato poco più di dodici mesi fa.

L’addio di Luis Alberto alla Lazio

Nonostante quest’accordo, con cifre decisamente più alte rispetto al passato, in primavera, lo spagnolo ha manifestato nuovamente la sua voglia di andare via. Alla fine il divorzio è arrivato e la Lazio ha accettato l’offerta dei qatarioti dell’Al Duhail che per assicurarsi le prestazioni di Luis Alberto hanno versato poco più di dieci milioni di euro nelle casse biancocelesti.

Lo spagnolo ha quindi lasciato la Lazio dopo anni importanti in cui era diventato pian piano il calciatore chiave dal punto di vista tattico e tecnico della squadra. Dopo essere partito come seconda punta, infatti, Simone Inzaghi gli ha dipinto un ruolo perfetto e lo ha fatto diventare una mezzala con libertà di svariare sulla trequarti.

Al Duhail, l’arrivo di Borigeaud fa avanzare Luis Alberto in campo

Ruolo in cui Luis Alberto è diventato “Il Mago” ed ha vissuto i suoi anni migliori in carriera. La sua avventura nell’Al Duhail era partita da centrocampista, avendo arretrato di qualche metro il suo raggio d’azione. Grazie all’ultimo movimento di calciomercato, però, lo spagnolo potrebbe tornare a giocare da numero dieci e nel ruolo che più gli aggrada.

L’Al Duhail di Christophe Galtier, infatti, ha annunciato l’arrivo a centrocampo di Benjamin Bourigeaud, che ha lasciato il Rennes per 10 milioni di euro ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il 30enne centrocampista francese era diventato simbolo del club rossonero, segnando 66 reti e fornendo 66 assist in 311 partite totali.