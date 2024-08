Allarme rosso Orsolini: in panchina fino a fine stagione | Con Italiano è successo l’irreparabile

Riccardo Orsolini rischia di perdere il posto da titolare nel suo Bologna, Vincenzo Italiano ha una valida alternativa da schierare in campo

Dopo la storica qualificazione in Champions League con il quinto posto in classifica al termine dello scorso campionato, per il Bologna confermarsi è un compito ancora più difficile. La dirigenza si è trovata costretta a cedere i due pezzi pregiati della rosa, il centrale Calafiori e l’attaccante Zirkzee, con entrambi che si sono trasferiti in Premier League, rispettivamente all’Arsenal e al Manchester United.

Cambio anche di guida tecnica. Thiago Motta ha firmato per la Juventus e al suo posto la scelta è ricaduta su Vincenzo Italiano, reduce da due finali europee consecutive al timone della Fiorentina. L’inizio di stagione non è stato, però, dei migliori.

Al debutto al Dall’Ara gli emiliani sono stati bloccati sul pari da una cinica Udinese, al termine di una partita in cui i padroni di casa hanno sprecato molte occasioni nitidi, accontentandosi di un punto.

Nel match successivo è, invece, arrivata una sonora sconfitta sul campo del Napoli. Negli ultimi 90 minuti sono emersi diversi problemi, sia di tenuta difensiva che di pericolosità offensiva, con Vincenzo Italiano che ha preferito schierare come punta centrale un fantasista come Castro rispetto a un’attaccante d’area di rigore come Dallinga.

Orsolini rischia di stare in panchina, Italiano vuole dare una chance al giovane rivale

L’unica rete siglata al momento porta la firma di Orsolini ma i rossoblu hanno chiuso per l’argentino classe 2003 Benjamin Dominguez. Ufficiale l’acquisto a titolo definitivo dal Gimnasia La Plata.

In patria parlano benissimo di lui e potrebbe, persino, soffiare il posto da titolare all’azzurro che vuole essere tra i grandi protagonisti del campionato per ritrovare anche la convocazione in Nazionale che non ha conquistato per gli Europei di giugno.

A Bologna regna il pessimismo, sarà difficile bissare l’annata scorsa

Ripetersi dopo una stagione in cui tutto sembra aver funzionato non è facile. Il Bologna rischia di subire lo stesso effetto che ha provocato la debacle del Napoli, dalla vittoria del campionato al decimo posto l’anno dopo.

La rosa è stata rinnovata in buona parte, serve tempo per trovare la giusta alchimia anche all’interno dello spogliatoio e per ottenere dei risultati potrebbe servire tempo. L’allenatore Vincenzo Italiano predica, giustamente, calma ma la piazza saprà aspettare?