Adli, ma quale Fiorentina? Si è inserita la solita Juve: saltata la trattativa all’ultimo secondo | Vestirà bianconero

La Fiorentina vede saltare all’ultimo la trattativa per Adli, l’inserimento della Juventus ha fatto cambiare idea al giocatore, firma per i bianconeri

La Fiorentina ha superato con molte difficoltà il playoff di Conference League. Per liquidare la pratica Puskas Academy, club ungherese, non sono bastati i 180 minuti tra andata e ritorno ma sono serviti i calci di rigore. I toscani hanno chiuso il ritorno in 9 contro 11 e sono stati salvati dalle parate di De Gea, decisivo anche dagli undici metri.

Una prestazione nettamente insufficiente contro una squadra inferiore ma era importante passare il turno e ciò è avvenuto. L’obiettivo sarà quello di riuscire ad andare più avanti possibile nella competizione e magari centrare la terza finale consecutiva.

Quello viola è di fatto un cantiere aperto dati i molti arrivi alla corte di Raffaele Palladino che ha rivoluzionato l’organico, dal tridente titolare che sarà composto da Moise Kean, Albert Gudmundsson e Andrea Colpani, al centrocampo, con arrivi dell’ultimo minuto, da Danilo Cataldi a Yacine Adli.

Il Milan ha ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni il mediano che Paulo Fonseca non ha ritenuto al centro del progetto tecnico e proverà a dire la sua in Toscana. Un innesto che può dare quantità e qualità a un reparto stravolto rispetto a quello della passata stagione.

Adli piace alla Juventus, si è inserita nella trattativa, può soffiare il giocatore

Juventus che ha messo, invece, nel mirino Amine Adli del Bayer Leverkusen dato che è sfumato il colpo Sancho. Un jolly che può giocare trequartista, esterno d’attacco o seconda punta che piace molto a Thiago Motta.

Ha un contratto con i campioni di Germania che scade a giugno 2026 e una valutazione del cartellino che si aggira intorno ai 25 milioni. Forte l’interesse anche di alcuni club di Premier League.

Una campagna acquisti da protagonista quella della Juventus, tanti i colpi di Giuntoli

Un mercato eccellente quello di Cristiano Giuntoli che è riuscito a rinforzare tutti i ruoli della rosa dei bianconeri, con un ringiovanimento e tante partenze di giocatori che erano giunti al termine di un ciclo.

La ciliegina sulla torta è costituita dal tesseramento di Teun Koopmeiners, avvenuto negli ultimi giorni dopo mesi di trattativa e con l’Atalanta che ha ceduto data la forte volontà dell’olandese di trasferirsi a Torino.