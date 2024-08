Mister, oltre Djalò ti ho preso anche lui | Ghisolfi al fotofinish: completata la rosa con un top europeo

Ultimi rinforzi per la Roma di Daniele De Rossi. Oltre a Djalò, preso dalla Juve, il ds Ghisolfi porta nella capitale anche un top europeo.

Giunta a Torino con l’intento di mettere in cassaforte i primi tre punti del suo campionato, la Roma di Daniele De Rossi si prepara ad affrontare, domenica alle 20.45, la Juventus di Thiago Motta in occasione della terza giornata della stagione 2024-2025.

Appuntamento, quello contro la Vecchia Signora in programma all’Allianz Stadium, al quale i giallorossi arrivano dopo aver incamerato appena un punto, sui sei a disposizione, al termine delle prime due giornate di campionato che l’hanno vista pareggiare 0-0 contro il Cagliari in trasferta il 18 agosto e perdere 1-2 in casa contro l’Empoli domenica scorsa.

Un inizio sicuramente deludente, quello della Lupa, la quale sarà quindi chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo nel complicato match contro l’attuale capolista della Serie A che, rinforzatasi notevolmente nel corso dell’estate, non ha alcuna intenzione di arrestare la propria corsa verso lo scudetto dopo le due affermazioni consecutive ottenute entrambe col punteggio di 3-0 ai danni di Como ed Hellas Verona.

I favori del pronostico della sfida dello Stadium sorridono indubbiamente ai padroni di casa i quali, gasati dagli ottimi risultati conquistati nei primi 180 minuti della stagione, proveranno ovviamente a sbarazzarsi anche degli uomini di Daniele De Rossi i quali, dal canto loro, tenteranno di uscire dal capoluogo piemontese con un successo che all’ombra bianconera della Mole manca dall’1-3 dell’1 agosto 2020.

Roma, Danso non supera le visite mediche e torna al Lens: al suo posto Djalò in prestito dalla Juve

Come annunciato da più parti nelle scorse ore, Kevin Danso non vestirà la maglia della Roma nella stagione 2024-2025. Giunto nella capitale per rinforzare il pacchetto arretrato del gruppo di Daniele De Rossi, il difensore austriaco, già rientrato al Lens, non ha purtroppo superato le visite mediche di rito antecedenti alla firma del contratto che lo avrebbe legato al club giallorosso.

Al suo posto, il direttore sportivo dei capitolini, Florent Ghisolfi, si è quindi cautelato con l’ingaggio dalla Juventus di Tiago Djalò, che arriva a Trigoria con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro.

Roma, non solo Djalò: Ghisolfi prova a chiudere per lo svincolato Hummels

Ufficializzato Djalò che, come detto, giunge in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, la Roma della famiglia Friedikin punta a rinforzare ancora di più il proprio reparto difensivo con l’acquisto di un difensore di caratura internazionale attualmente svincolato.

Un difensore, rispondente al nome di Mats Hummels, che, terminata la sua seconda esperienza tra le file del Borussia Dortmund, potrebbe presto accettare la corte della Lupa. Essendo attualmente senza squadra, il centrale tedesco potrebbe giungere nella capitale anche a mercato chiuso. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.