Mister mi dispiace, ho ceduto anche lui | Baroni incredulo: Fabiani gli ha venduto l’altro big

La Lazio perde un altro pezzo da 90 della sua rosa. Dopo l’addio di Immobile, un altro big del gruppo di Baroni fa le valigie.

Uscita sconfitta per 2-1 dal match contro l’Udinese disputato sabato pomeriggio sul prato del Bluenergy Stadium di Udine, la Lazio di Marco Baroni mette nel mirino il difficile impegno casalingo di sabato sera contro il Milan di Paulo Fonseca.

Un incontro, quello contro i rossoneri in programma allo Stadio Olimpico alle 20.45, che i biancocelesti proveranno ovviamente a portare a casa non solo per centrare quella che sarebbe la seconda vittoria interna consecutiva dopo quella ottenuta sul Venezia alla prima giornata, ma anche, e soprattutto, per rimettersi immediatamente in carreggiata dopo il brutto scivolone dello scorso fine settimana.

Mai entrata davvero in partita nella sfida contro la formazione bianconera allenata dal tecnico tedesco, Kosta Runjaic, in Friuli la formazione capitolina è infatti apparsa solo una lontana parente di quella che lo scorso 18 agosto era stata capace di rimontare l’iniziale svantaggio e vincere per 3-1 contro il neopromosso gruppo arancioneroverde, quest’anno guidato da Eusebio Di Francesco.

Contro il Diavolo di Leao e compagni, anch’esso uscito malconcio dalle prime due uscite stagionali contro Torino e Parma, servirà ben altra stoffa per portare a casa i tre punti. Lo spettacolo, stando almeno a quelle che sono le premesse della vigilia, non dovrebbe mancare. Spetterà comunque al campo l’ultima parola.

Lazio, tifosi non felici: squadra indebolita e nessun acquisto di spessore

Reduce da una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite del campionato di Serie A 2024-2025, la Lazio guarda anche al mercato e valuta la possibilità di effettuare le ultime operazioni in entrata che possano, almeno si spera, rinforzare un gruppo che, a detta di molti tifosi, si è notevolmente indebolito rispetto allo scorso anno. Ceduto Immobile ai turchi del Besiktas, la società del presidente Lotito non ha infatti provveduto fin qui a sostituire il bomber torrese con un profilo all’altezza dei suoi numeri.

Nonostante la promozione al ruolo di titolare di Castellanos e l’ingaggio di Boulaye Dia dalla Salernitana, i sostenitori biancocelesti non sono felici dell’operato della società la quale, sebbene a Formello siano arrivati anche i vari Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru, Castrovilli e Nuno Tavares, continua a essere contestata da buona parte dell’ambiente, la quale, allo stato attuale delle cose, potrà essere smentita solo a suon di risultati positivi da ottenere da qui alla fine della stagione.

Lazio, Casale in uscita: il difensore piace a Napoli e Bologna

Con il mercato ormai agli sgoccioli, vista la chiusura fissata per le ore 20.00 di venerdì 30 agosto, è tempo per le squadre di Serie A di provare a piazzare gli ultimi colpi in entrata e in uscita prima del gong finale. Tra le squadre che potrebbero muoversi in queste ultime ore di calciomercato c’è quindi la Lazio del presidente, Claudio Lotito.

Una società, quella capitolina, la quale, stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà nelle scorse ore, potrebbe a breve cedere Nicolò Casale al Bologna di Vincenzo Italiano (il difensore classe ’98 piace anche al Napoli). Un’operazione, il passaggio in rossoblù o in azzurro del 26enne difensore, alla quale il club capitolino è pronto a rispondere con l’ingaggio del difensore francese, Samuel Gigot, in uscita dall’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi.