La colpa è vostra perchè non ci avete creduto | Furlani, preso l’ex Juve: doveva essere il nuovo Higuain

L’amministratore delegato del Milan ha chiuso per un ex bianconero dopo che il club torinese lo ha lasciato partire.

Nel corso di questa lunga estate di calciomercato Milan e Juventus sono tornati ad intavolare una trattativa di mercato che, dopo qualche piccolo stop, è andata in porto nel corso della scorsa settimana. Pierre Kalulu, infatti, ha cambiato maglia ed è stato acquistato dal club bianconero.

Il difensore francese è passato dal Milan alla Juventus con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, più una percentuale su una possibile rivendita. Operazione totale da venti milioni di euro che permetterà ai bianconeri di completare l’operazione tra un anno esatto se, nel frattempo, Kalulu avrà convinto con la nuova maglia.

Le ultime estati calde sull’asse Milano (sponda Milan)-Torino furono quelle targate 2017 e 2018. Nel primo caso la nuova società cinese del Milan strappò alla Juventus Leonardo Bonucci per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. L’ex Capitano e bandiera della Juve, però, dopo appena un anno cambiò idea e spinse per tornare dalle parti di Vinovo.

La Juventus, quindi, decide di accontentare Bonucci e propose al Milan uno scambio alla pari con Caldara. L’operazione andò a buon fine e i calciatori fecero il percorso inverso. Negli stessi giorni i rossoneri chiusero l’arrivo di Gonzalo Higuain che fu acquistato attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Mercato Milan, arriva Turco dal Liefering

Il Milan non esercitò mai quel diritto anche perché a gennaio i mal di pancia del Pipita lo portarono lontano da Milano e più precisamente a Londra dove lo accolse a braccia aperte, Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore toscano, poi, se lo ritrovò nell’estate 2019 alla Juventus dopo che nemmeno il Chelsea decise di riscattarlo dalla Juve.

Nelle ultime ore il Milan ha chiuso per un calciatore che in passato ha giocato nella Juventus, ma su cui il club bianconero non ha creduto abbastanza, avendolo ceduto la scorsa estate in Austria. Si tratta di Nicolò Turco, attaccante classe 2004 che i rossoneri hanno acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Liefering, seconda squadra giovanile del Red Bull Salisburgo.

Milan Futuro, ecco l’ex Juve Nicolò Turco

L’operazione è stata perfezionata sulla base di due milioni di euro per l’eventuale riscatto più uno di bonus. Nell’ultima stagione Turco, che si unirà al Milan Futuro di Daniele Bonera, squadra Under 23 rossonera che milita nel girone B del campionato di Serie C, ha messo a segno 1 gol e 3 assist nella serie b austriaca.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, come detto, Turco disputò un’ottima stagione nel 2021-2022, quando con i suoi 6 gol ha contribuito nel far raggiungere i playoff alla formazione bianconera. Nella stagione successiva, invece, il classe 2004 realizzò ben 13 gol e 7 assist, prima di essere ceduto in Austria.