Hamilton, esce fuori il piano ‘Leclerc Out”: altro che convivenza perfetta | Tifosi Ferrari terrorizzati

Leclerc può lasciare la Ferrari, dopo l’arrivo di Hamilton cambiano le gerarchie nella Rossa, i tifosi non sono pronti a un addio

La stagione della Formula 1 prosegue e nel weekend si terrà il Gran Premio di Monza. Grande attesa per Lewis Hamilton che il prossimo anno sarà un nuovo pilota della Ferrari. Il sette volte campione del mondo sarà accolto non più come un avversario in Brianza ma come un futuro beniamino. Il britannico da tempo desiderava di diventare un corridore per la Rossa e spera di regalare un Mondiale alla sua prossima scuderia.

Il team principal Frederic Vasseur ha rilasciato nelle ultime ore alcune dichiarazioni riguardo all’approdo di Hamilton in Ferrari:

“Lewis porterà le sue qualità, il palmares, l’esperienza. Ci darà una mano anche a stabilizzare un po’ il team, contribuirà all’evoluzione“.

Filtra grande ottimismo in casa Ferrari: “Non sarà una rivoluzione, serve un piccolo passo, non serve cambiare tutto. Lewis spingerà il team anche con l’attenzione ai dettagli. E quando c’è un cambiamento tutti danno di più“.

Un obiettivo chiaro e un sogno che si realizza per Hamilton: “Convincerlo non è stato difficile, ha sempre avuto una grande attrazione per il brand, per la storia che c’è dietro. Penso che abbiano pesato anche i progressi in termini di prestazioni, approccio e struttura. La Ferrari in qualche modo era già nella sua testa già 20 anni fa. Il nostro progetto con lui è di vincere il Mondiale “.

Leclerc fuori dalla Ferrari, i tifosi sono nel panico

La preoccupazione è che Leclerc si sente messo ai margini e c’è chi ritiene che il mal di pancia possa essere tale da decidere di cambiare scuderia e lasciare la Ferrari, con i tifosi che non accetterebbero la sua partenza.

Vasseur, in realtà, ritiene che la convivenza con Hamilton sia possibile e che sia uno sprono per fare ancora meglio: “Può assorbire come una spugna, non dico copiare perché non ha bisogno di copiare nessuno”.

Hamilton e Leclerc, convivenza o concorrenza?

E ancora: “Potrà avere una visione diversa, non per forza migliore ma diversa, di alcuni dettagli. Ha bisogno di fare un passo avanti con l’autostima, accanto a Hamilton lo farà“.

Due campioni che cercheranno di togliersi delle soddisfazioni: “Lewis è il riferimento, Charles per me è sempre stato il pilota più talentuoso, quello che si prende le colpe velocemente, qualche volta questo lo aiuta e altre volte no“.