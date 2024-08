Fonseca beffato al photofinish: il mercato è finito con la notizia peggiore possibile | Non lo possono più tesserare

Il mercato del Milan si conclude con un nulla di fatto, sfuma il colpo last minute in mezzo al campo, Fonseca è costretto ad accontentarsi

La nuova avventura di Paulo Fonseca in Italia è iniziata nel peggiore dei modi. Le amichevoli estive avevano fornito dei segnali incoraggianti che il campionato ha subito smentito. Un punto in due partite per il Milan che ha mostrato enormi lacune in difesa, le stesse che la squadra ha avuto la scorsa stagione con Pioli, ma con un minore equilibrio tra i reparti e ripartenze letali che sono costate già quattro reti come passivo.

La rosa è stata in larga parte confermata e i nuovi arrivi devono ancora integrarsi all’interno dello spogliatoio. Ha subito preso le redini della retroguardia Pavlovic, roccioso centrale che ha evitato l’imbarcata al suo debutto a Parma, coinciso con una sconfitta.

In attacco il peso dell’area di rigore sarà affidato ad Alvaro Morata che ha subito timbrato il cartellino contro il Torino ma è bloccato per alcuni problemi fisici che lasciano presupporre la necessità di dosarlo nel corso della stagione.

In mezzo al campo la dirigenza è riuscita, dopo due mesi di tira e molla, ad aggiudicarsi le prestazioni di quello che era stato individuato come obiettivo primario, ovvero Fofana, approdato dal Monaco, innesto di rottura, ideale per la fase di interdizioni.

Rabiot è lontano dal Milan, la concorrenza del Barcellona spaventa i rossoneri

Un Milan sempre più francese e che sperava di mettere sotto contratto un altro protagonista dell’ultimo Europeo dei transalpini come Adrien Rabiot. Il centrocampista, adesso svincolato, non ha rinnovato con la Juventus ed è in cerca di una nuova sistemazione ma sulle sue tracce si sta muovendo un top club.

Rabiot è infatti nel mirino del Barcellona che ha ufficializzato il tesseramento di Dani Olmo, subito decisivo all’esordio con la rete della vittoria sul campo del Rayo Vallecano.

Lo stipendio complica la trattativa, il Barcellona non può spendere molto

I blaugrana cercano un rinforzo dato il grave infortunio che ha subito il giovane Marc Bernal ma le regole imposte dal fair play finanziario rendono complicata l’operazione.

Lo stipendio di Rabiot è elevato. In bianconero percepiva un ingaggio da sette milioni a stagione e questo fattore ha impedito a molti club di concretizzare una proposta per averlo in rosa. Il suo futuro potrebbe decidersi anche nei primi giorni di settembre.