EA FC 25 a rischio uscita: terremoto per i videogiocatori calcistici | Fine della storia dopo 30 anni

EA FC 25 rischia di non uscire, un tweet spaventa gli appassionati del videogioco, una storia trentennale può finire all’improvviso

Con l’inizio dei campionati e della nuova stagione, c’è sempre molta curiosità per quanto riguarda i videogiochi legati al mondo del calcio. Fifa continua ad essere il più amato e longevo, capace di rinnovarsi anno dopo anno con una grafica sempre più realistica e novità che sorprendono gli appassionati.

Da 30 anni è possibile giocare simulando partite con i principali campioni di questo sport, creando carriere anche da allenatore. Il gioco, nella sua nuova edizione, sarà disponibile per la Playstation 4 e 5, per Xbox One e Series, Nintendo Switch e PC.

Grazie ai feedback dei giocatori, i programmatori hanno studiato maggiori opzioni di personalizzazione e nuovi modi per interagire con gli amici come le modalità Ultimate Team Rush e Rush Club con cui giocare con un massimo di tre amici o con tre giocatori casuali in un campo da calcetto.

Le impostazioni legate alla modalità Carriera saranno migliorate, per consentire di scrivere la storia della squadra del cuore.

Un’esperienza ancora più coinvolgente, grazie ad aggiornamenti corposi a elementi come la forma iniziale, il morale e la crescita.

Gli appassionati tremano, il gioco può sparire per sempre

Le grafiche saranno diverse a seconda della piattaforma scelta per giocare ma la qualità non mancherà, con anche i rumori in sottofondo che saranno rinnovati al punto da sembrare di essere davvero in uno stadio.

Un tweet riporta la notizia che dal 5 settembre alle ore 17, per una settimana, su Epic Games sarà possibile riscattare gratuitamente Football Manager 2024. Molti hanno pensato che ciò comportasse il mancato approdo della nuova versione aggiornata del gioco che consente di creare da tempo una carriera da allenatore ma non sarà così.

IMPOSTATE UN PROMEMORIA! Dal 5 Settembre alle ore 17, per una settimana esatta, su Epic Games potete riscattare AGGRATIS Football Manager 2024. pic.twitter.com/KpYxrXToS1 — Raffø 👽 (@raffocinematic) August 29, 2024

Le novità di Football Manager 2025, più realismo e spazio al calcio femminile

Anzi, è stata annunciata l’acquisizione della licenza della Premier League che sancisce la partnership con il campionato più seguito al mondo. Un’altra novità è la presenza del calcio femminile in FM25.

Ci saranno anche dei tagli. Ad esempio non sarà più possibile fornire istruzioni da bordocampo durante la partita, un dettaglio che non è considerato realistico e che non incide nei miglioramenti automatici da parte della squadra che si allena.