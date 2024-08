Abraham non era l’unica mela marcia | De Rossi costretto a mandare via anche lui: contratto rescisso seduta stante

Ore tribolate in casa Roma, con una rescissione contrattuale che libera uno slot importante per il tecnico.

Sono ore caldissime in casa Roma. Gli ultimi giorni di mercato hanno e stanno definendo meglio la rosa che Daniele De Rossi avrà a disposizione in questa stagione e con cui dovrà cercare di riportare il club in Champions League nonostante un inizio parecchio complicato, con soltanto un punto nelle prime due giornate.

La permanenza di Paulo Dybala ha portato fiducia, ottimismo ed entusiasmo in tutto l’ambiente, in parte poi spento dalla sconfitta inaspettata contro l’Empoli. Ad inizio settimana, poi, è arrivato l’importante acquisto di Kevin Danso, centrale di difesa austriaco che i giallorossi hanno portato in Italia per circa 25 milioni dal Lens.

Le ultime ore di mercato sono caldissime soprattutto per quel che riguarda due fronti. Il primo è quello che comprende lo scambio con il Milan e che dovrebbe portare il belga Saelemaekers nella Capitale, con Tammy Abraham a fare il percorso inverso. Il secondo, invece, dovrebbe portare a Roma il centrocampista francese Kone, conteso proprio dallo stesso club rossonero.

La presunta lite in allenamento tra Bryan Cristante e Daniele De Rossi ha un po’ acceso gli animi all’interno di un’atmosfera già incandescente e che vede uno spogliatoio difficile da gestire, ma soprattutto a rischio polveriera in tante, troppe situazioni.

Roma, rescissione consensuale del contratto con Karsdorp

Dar via le presunte “mele marce” è l’obiettivo ultimo della società che vuole consegnare in mano a Daniele De Rossi una rosa forte, ma soprattutto uno spogliatoio coeso e che possa lottare all’unisono per raggiungere l’obiettivo finale. In tal senso va vista anche la rescissione contrattuale con Rick Karsdorp.

L’olandese, ormai fuori dal progetto tecnico giallorosso, non è più un calciatore della Roma. La società ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il terzino destro, ormai da tempo ai ferri corti con l’intero ambiente romanista.

Karsdorp-Roma, i saluti ufficiali

Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con la maglia della Roma ed ha voluto salutare così i suoi ormai ex tifosi: “Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!”.

Anche la società capitolina ha voluto, dal canto suo, ringrazia Rick Karsdorp per il suo contributo e la sua dedizione alla causa ed alla maglia della Roma ed ha augurato a lui ed alla sua famiglia le migliori fortune per il prosieguo della carriera.