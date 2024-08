Vlahovic, mazzata tremenda: rimarrà in tribuna a guardare i compagni | Proprio ora che era entrato in forma

Brutta notizia per il bomber serbo che ha dimostrato in questo inizio di stagione di essere particolarmente in forma.

Sei punti in sei partite, sei gol fatti e zero subiti ed il tutto senza ancora aver inserito, quasi per la loro totalità, i grandissimi nuovi acquisti che sono arrivati dal mercato. La Juventus è sicuramente la squadra del momento in Italia e la cura del nuovo allenatore, Thiago Motta, sta già dando i suoi frutti.

Uno dei top della squadra che sta dimostrando già tutto il suo lavoro è sicuramente Dusan Vlahovic, chiamato finalmente a mostrare tutto il suo valore dopo stagioni complicate, in cui soprattutto il rapporto con l’ex allenatore, Massimiliano Allegri, non è stato propriamente idilliaco.

E, se problemi dal punto di vista caratteriale e di rapporti umani non ce ne sono mai stati, sicuramente tra i due non è mai scattata la scintilla dal punto di vista tecnico e tattico. Cosa che, invece, sembra già essere avvenuta con il nuovo allenatore Thiago Motta, con cui Dusan si sente molto più libero di esprimersi, attaccare la porta e fare quello che più gli riesce meglio: i gol.

Vlahovic, infatti, ha già realizzato due gol nelle prime due partite di campionato, oltre ad aver offerto delle ottime prestazioni. Nel primo match stagionale, quello contro il Como, inoltre, nonostante non fosse arrivato il gol, il bomber serbo era andato più volte vicinissimo alla marcatura, colpendo due legni e vedendosi annullato il gol per fuorigioco in altrettante situazioni.

Vlahovic: è l’anno della consacrazione?

Questo 2024/2025, quindi, può essere la definitiva stagione della consacrazione per Vlahovic che era arrivato alla Juventus nel gennaio 2022 per circa 80 milioni di euro, bonus compresi ma, nelle sue prime due annate e mezzo con la maglia bianconera, tra problemi fisici ed incomprensioni a livello tattico con Allegri, ha vissuto diversi momenti di crisi o comunque di alti e bassi.

Il classe 2000, inoltre, in questa stagione potrà contare sull’apporto di compagni dalla qualità decisamente elevata. Tra Thuram, Douglas Luiz, Nico Gonzales, Conçeicao, Yildiz e Koopmeiners, infatti, i piedi buoni alla Juventus, dalla cintola in sù, non mancano sicuramente e Dusan potrà divertirsi non poco.

Vlahovic rinuncia alla chiamata della Nazionale serba

Al termine di questo weekend di campionato, che si chiuderà con il posticipo della domenica tra Juventus e Roma, è prevista la sosta per gli impegni delle Nazionali. Dusan Vlahovic ha deciso di non prendere parte al ritiro della sua Serbia e lo ha comunicato ufficialmente tramite il suo profilo Instagram.

“Oggi ho informato lo staff che per motivi familiari non potrò rispondere alla chiamata del Selezionatore per i prossimi impegni della Nazionale contro Spagna e Danimarca”. Questo il contenuto social con cui Vlahovic ha comunicato la sua rinuncia alla convocazione della Nazionale, con quel “motivi familiari” che lascia molti dubbi, spazio ad ogni interpretazione e farà molto discutere.