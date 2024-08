Totti, il consiglio alla sua Roma: “prendete lui” | La società lo accontenta: Friedkin ha già preparato il bonifico

L’ex grande capitano e bandiera giallorossa ha cercato di dare il suo importante contributo al mercato della sua squadra del cuore.

La sessione di calciomercato estiva si è letteralmente infiammata nelle ultime ore di questo rovente agosto. Quasi tutte le squadre di Serie A hanno chiuso operazioni di un certo livello e, alcune in particolare, hanno regalato al proprio allenatore dei rinforzi importanti per il completamento della rosa.

Non si può certamente non citare, in tal senso, la Roma che, dopo un inizio di campionato decisamente complicato ed in salita, e la mancata cessione di Paulo Dybala in Arabia Saudita, sta cercando di dare una sterzata decisiva al suo mercato ed alla competitività della squadra.

Sono state davvero tante le operazioni chiuse e portate avanti dal nuovo direttore sportivo Ghisolfi che, dopo essere arrivato a fine primavera, scelto dalla proprietà americana, ha voluto fare le cose sul serio e, insieme a Daniele De Rossi, ha cercato di impostare un certo tipo di operazioni di mercato.

Non fa più parte della società, invece, ormai dal giugno del 2019, Francesco Totti, ex Capitano e bandiera storica della Roma che, dopo il ritiro dal mondo del calcio, avvenuto nel maggio 2017, era rimasto a far parte del mondo giallorosso, entrando in società quando ancora il proprietario era James Pallotta.

Totti-Roma, quel feeling mai ristabilito

La sintonia tra i due non raggiunse mai livelli accettabili e Totti si fece da parte, come detto, nel giugno 2019. Nel frattempo, ad agosto 2020, la Roma ha cambiato proprietario ed è stata acquisita dai Friedkin. L’ex grande capitano non è mai rientrato in società, ma non ha nemmeno mai nascosto la volontà di farlo.

Francesco Totti, intanto, è rimasto nel mondo del calcio e sta studiando da procuratore. Facile pensare che qualche consiglio alla sua ex squadra, di cui è ancora innamorato e fa ancora il tifo, sia arrivato in questi ultimi mesi e anni. Come per esempio quello di acquistare l’ultimo rinforzo, in ordine di tempo, per la difesa.

Mercato Roma, ufficiale l’arrivo di Danso

Si tratta di Kevin Danso, difensore austriaco ex Lens, che nella giornata di mercoledì è arrivato a Roma, ha svolto le visite mediche e poi ha firmato con la sua nuova squadra. In passato il ragazzo era stato cercato anche da Napoli, durante la scorsa estate, e Atalanta, in queste ultime settimane di mercato. I giallorossi, però, hanno fatto sul serio e si sono assicurati il centrale difensivo per una cifra complessiva di 25 milioni di euro.

Un rinforzo importante che va ad alzare il livello di competitività della retroguardia giallorossa. Danso, protagonista agli ultimi europei in Germania con la maglia della sua Nazionale, si giocherà il posto con Mancini e N’Dicka e permetterà a De Rossi di alternare i suoi centrali. Una prima scelta nelle idee della società capitolina che ora può cominciare la sua avventura italiana.