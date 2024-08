Sei il capitano ma non sei intoccabile | Di Lorenzo cacciato dall’11: sostituito dal nuovo arrivato

Conte chiarisce la posizione di Di Lorenzo all’interno del suo Napoli: il capitano non è intoccabile. Concorrenza in arrivo.

Reduce da una sconfitta e una vittoria, maturate entrambe col punteggio di 3-0 rispettivamente contro Hellas Verona e Bologna, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad aprire i cancelli del Diego Armando Maradona, in occasione della terza giornata di campionato, al lanciatissimo Parma di Fabio Pecchia.

Una formazione, quella ducale tornata in Serie A dopo la retrocessione della stagione 2020-2021, decisamente on fire nelle prime due giornate di campionato, concluse con un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina il 17 agosto e una straordinaria vittoria contro il Milan di Paulo Fonseca, battuto 2-1 al Tardini sabato scorso.

Un avversario decisamente scomodo, il gruppo gialloblù, per i partenopei del presidente, Aurelio De Laurentiis, i quali, consapevoli di dover dare seguito all’ottima prova offerta contro il Bologna lo scorso fine settimana, proveranno a sbarazzarsi, magari nello stesso modo, anche di Man e compagni.

Le motivazioni sono forti da entrambe le parti, ma il sostegno dei propri tifosi potrebbe rappresentare una spinta importante per il gruppo azzurro che, pronto ad accogliere nelle prossime ore Lukaku e McTominay, vuole dichiaratamente risollevarsi dopo la disastrosa stagione 2023-2024.

Napoli, salta Gilmour: l’infortunio di O’Riley blocca il passaggio in azzurro dello scozzese

Pronto, come detto, ad accogliere gli arrivi dall’Inghilterra di Lukaku e McTominay, acquistati rispettivamente da Chelsea e Manchester United, il Napoli del patron, Aurelio De Laurentiis, dice addio alla trattativa che avrebbe portato Billy Gilmour dal Brighton all’ombra del Vesuvio.

Alla luce del grave infortunio occorso a Matt O’Riley, che i Seagulls hanno acquistato dal Celtic proprio per sopperire alla partenza dello scozzese, il centrocampista ex Chelsea e Norwich non lascerà la Premier League in questa finestra di mercato. Con la sessione di trattative ormai vicinissima alla chiusura pare infatti remota la possibilità che il club biancoblù torni sul mercato per ingaggiare un altro centrocampista. Se ne riparlerà in futuro… forse.

Napoli, Conte vuole un vice Di Lorenzo: Manna continua a seguire Ebimbe dell’Eintracht Francoforte

A poco più di 24 ore dalla fine ufficiale della sessione estiva di calcimercato, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si prepara all’ultimo tentativo per convincere l’Eintracht Francoforte a lasciare andare l’esterno destro (all’occorrenza schierabile anche a sinistra) Eric Junior Dina Ebimbe.

Seguito ormai da mesi dal club partenopeo, su precisa richiesta di Antonio Conte, l’esterno francese di origini camerunensi rappresenta infatti per il tecnico salentino il perfetto elemento da collocare alla spalle di capitan Di Lorenzo. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio nelle scorse ore, Napoli e Francoforte starebbero discutendo sulla formula della trattativa che, salvo ripensamenti, dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.