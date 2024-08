Rabiot, niente Milan: “cavallo pazzo” ritorna in Italia dai rivali storici | Convinto dal vecchio mister

Il centrocampista francese è ancora svincolato e sta entrando in parecchi discorsi di calciomercato in queste ore.

Dopo il rinnovo della scorsa estate, anche su espressa richiesta del suo ormai ex allenatore, Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot ha lasciato definitivamente la Juventus al termine di cinque lunghissime stagioni, alcune piene di soddisfazioni, altre un po’ meno brillanti, sia a livello personale che di squadra.

La Juventus, quindi, ha deciso di tagliare un ingaggio molto pesante che, almeno nell’ultima stagione, gravava sul bilancio per sette milioni di euro netti, cifra che al lordo ovviamente cresceva in maniera considerevole. Da luglio, quindi, il francese è un calciatore libero di trovare una nuova sistemazione e una nuova squadra.

Mamma Veronique, suo procuratore da sempre, sta sondando il terreno per capire quali e quante possibilità possano aprirsi per il figlio, conscia del fatto che, nonostante il mercato europeo, quasi ovunque, chiuda a fine agosto, Adrien, essendo svincolato, può accasarsi in un club anche al termine della sessione estiva di mercato.

Nelle ultime ore, intanto, sembra essersi riaperta una clamorosa pista di mercato che a luglio aveva preso sensibilmente quota, ma poi non aveva avuto i giusti riscontri ed aveva perso un po’ di forza. Stiamo parlando della possibilità che il francese possa accasarsi al Milan. I rossoneri sono partiti male in campionato e l’arrivo di Rabiot rappresenterebbe un’iniezione di fiducia non indifferente, oltre che un colpo decisamente importante.

Rabiot, il Milan ci prova

L’ostacolo principale per l’ingaggio del centrocampista francese, che al Milan andrebbe a raggiungere connazionali che conosce da tempo e compagni di Nazionale come Theo Hernandez, Maignan e Fofana, è lo stipendio del calciatore. Un ostacolo non di poco conto che potrebbe essere il vero impedimento per la buona riuscita dell’operazione.

C’è chi, intanto, è pronto a giurare che, se il Milan dovesse chiudere per l’arrivo del francese, starebbe praticamente preparando il terreno ad un altro arrivo: quello di Massimiliano Allegri, ex tecnico juventino, grande ammiratore di Rabiot, ed in questi giorni candidato numero uno per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, qualora dovesse arrivare il clamoroso esonero del tecnico portoghese.

Clamoroso Rabiot, Sarri lo porta alla Lazio

Nelle ultime ore, però, è spuntato un ultimo importante retroscena per quel che riguarda Adrien Rabiot. Parliamo della possibilità di vedere il centrocampista francese con la maglia della Lazio che è alla ricerca di un centrocampista e sta avendo difficoltà nel chiudere per Folorunsho, calciatore del Napoli che sembrava ad un passo dal club biancoceleste.

Rabiot, per cui Lotito dovrebbe pagare solo l’ingaggio, anche se onerosissimo, avrebbe avuto un importante consiglio direttamente da Maurizio Sarri, tecnico avuto a Torino durante il suo primo anno alla Juventus. L’allenatore toscano, ancora in ottimi rapporti con Lotito e la società biancoceleste, avrebbe consigliato il centrocampista francese di scegliere la Lazio per diventarne il nuovo Milinkovic-Savic.