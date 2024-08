Incredibile Satriano: la telenovela finisce a sorpresa | Ha firmato in Serie C per la disperazione

Deciso il futuro di Satriano firma in Lega Pro, lo stupore dei tifosi, dopo l’ultima esperienza all’estero decide di restare in Italia

Satriano è uno degli esuberi dell’Inter. Mister Inzaghi lo ha valutato nel ritiro estivo e lo ha schierato in campo in alcune amichevoli pre-campionato per capire se poteva essere l’uomo giusto per il ruolo di quinta punta nell’attacco interista ma i segnali sono stati negativi.

L’uruguaiano non è stato ritenuto all’altezza del progetto tecnico dei campioni d’Italia in carica che preferiscono puntare su giocatori di maggiore caratura come Marko Arnautovic e Joaquin Correa per far rifiatare la coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram.

E così Beppe Marotta ha dovuto trovare una nuova sistemazione all’attaccante che nella scorsa stagione è riuscito a ritagliarsi spazio nel Brest, squadra rivelazione dell’ultima Ligue 1, tanto da chiudere il campionato al terzo posto e a qualificarsi in Champions League.

Tra le ipotesi vi era anche quello di un trasferimento, stavolta a titolo definitivo e non in prestito, di Martin nel club in cui aveva militato fino al 30 giugno, forte del sostegno dei tifosi, dei compagni di spogliatoio e della dirigenza transalpina.

Satriano riparte dalla Lega Pro, trovato l’accordo con il club campano

Invece il suo futuro sarà sempre in Ligue 1 ma con il Lens. Invece Antonio Satriano ha trovato un accordo con la Casertana in Lega Pro. Lo annuncia sui propri canali social il club campano che riporta la punta classe 2003 in Italia, dopo l’importante parentesi nei Paesi Bassi con l’Heracles Almelo, club con il quale ha collezionato 13 presenze.

La piazza è soddisfatta di quest’operazione, in una stagione in cui ci sarà da lottare per confermare la categoria dato il blasone delle avversarie nel girone C, quello riservato alle compagini del Sud.

Il girone C della Lega Pro, stadi pieni e tanto spettacolo, chi salirà in B?

Tante nobili decadute, dal Benevento al Crotone fino all’Avellino, cercheranno di tornare in B. La Sicilia è ben rappresentata con due tifoserie calde come quella del Messina e del Catania che meritano palcoscenici ben più prestigiosi.

Anche Caserta è una realtà storica del calcio italiano e da diversi anni è in pianta stabile nella terza serie, senza essere mai riuscita a competere per fare il salto di categoria. Con un atriano in più in squadra sarà più facile regalare qualche soddisfazione in più alla curva.