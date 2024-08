Devi sbarazzarti di lui? Dallo a me | De Rossi chiama Inzaghi: proposto lo scambio tra esuberi

Roma e Inter si preparano allo scambio tra esuberi. De Rossi e Inzaghi hanno trovato l’accordo. Trattativa in dirittura d’arrivo.

Fermata sullo 0-0 dal Cagliari di Davide Nicola in occasione della prima giornata di campionato disputata domenica scorsa all’Unipol Domus, la Roma di Daniele De Rossi si prepara all’esordio casalingo tra le mura amiche dell’Olimpico, ospitando per la seconda giornata della stagione l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Una gara, quella contro la formazione toscana reduce anch’essa da un pareggio per 0-0 rimediato nel proprio incontro inaugurale contro il Monza, alla quale il gruppo giallorosso arriva con la certezza di poter contare ancora su Paulo Dybala che, dato per partente in direzione Arabia Saudita fino a pochi giorni fa, ha deciso di restare nella capitale, rifiutando un contratto triennale con ingaggio complessivo da 75 milioni di euro.

Una decisione, questa, presa sicuramente non a cuor leggero dal fuoriclasse argentino, il quale ha preferito onorare il proprio contratto con la Lupa (in scadenza nel 2025) e rispettare l’amore dei tifosi capitolini, esplosi di gioia alla notizia della permanenza a Trigoria di quello che è senza alcun’ombra di dubbio il giocatore più talentuoso della rosa di Daniele De Rossi.

Contro l’Empoli, la Joya dovrebbe partire titolare nel tridente insieme a Soulé e Dovbyk che, rimasti a secco in Sardegna una settimana fa, proveranno a rimediare domani sera (domenica 24 agosto alle 20.45) mettendo a segno i primi gol di una stagione che per i capitolini dovrà coincidere quasi obbligatoriamente con il ritorno in Champions League a distanza di quasi sette anni dall’ultima qualificazione ottenuta e, perché no, con la vittoria di trofei, che in generale mancano all’ombra del Colosseo dal successo in Conference League della stagione 2021-2022.

Roma, la permanenza di Dybala chiude le porte della titolarità ad El Shaarawy

Dato per partente, come detto, fino a pochissime ore fa, Paulo Dybala è pronto a “riprendersi” la sua Roma già a partire dall’imminente sfida di campionato contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Una permanenza nella capitale, quella del classe ’93, che se da un lato ha giustamente generato entusiasmo e allegria tra tifosi e addetti ai lavori, dall’altro ha forse gettato un po’ d’ombra su Stephan El Shaarawy.

Certo, infatti, fino al clamoroso dietrofront dell’ex Juventus di aver guadagnato almeno una posizione nelle gerarchie di Daniele De Rossi (dietro Soulé), il Faraone è purtroppo già stato ricollocato al ruolo di terza scelta alle spalle dei due argentini. Uno scivolamento, questo, che sicuramente non mina l’importanza che il classe ’92 ha agli occhi del suo allenatore, il quale, mettendo subito le cose in chiaro, ha mantenuto intatta l’integrità di un gruppo che quest’anno punta a essere protagonista tanto in Italia quanto in Europa.

Ipotesi scambio Correa-El Shaarawy tra Inter e Roma

Rientrato all’Inter dopo la non felice esperienza in prestito all’Olympique Marsiglia, Joaquin Correa si prepara a lasciare il club nerazzurro prima della fine della sessione estiva di calciomercato, fissata per le ore 20.00 di venerdì 30 agosto. Considerato a tutti gli effetti un esubero da Simone Inzaghi, nonostante il largo impiego nelle amichevoli pre-campionato, l’argentino, stando a quanto venuto a galla nelle ultime ore, potrebbe infatti essere inserito in uno scambio per certi versi clamoroso con la Roma di Dan Friedkin.

Uno scambio, che porterebbe l’ex Sampdoria e Siviglia nella capitale, con Stephan El Shaarawy, il quale percorrerebbe il tragitto nel senso opposto andando a rinforzare ancora di più la già competitiva rosa nerazzurra. Al momento la trattativa risiede ancora nel campo delle possibilità, ma non è detto non possa andare in porto nei prossimi giorni. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.