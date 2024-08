Commisso, altro affare alla Nico Gonzalez: ceduto un altro big | I tifosi: “non siamo una succursale”

La Fiorentina svende un altro suo gioiello. Commisso chiude con loro un altro affare in stile Nico Gonzalez. Via subito da Firenze.

Messi in archivio i due pareggi consecutivi ottenuti nelle prime due giornate di campionato contro Parma e Venezia, la Fiorentina di Raffaele Palladino vola in Ungheria per affrontare, domani (giovedì 29 agosto) alle 21.00 la Puskas Academy nel ritorno dello spareggio di Conference League.

Una gara, quella contro la squadra del piccolo centro di Felcsut, alla quale i viola giungono col chiaro obbligo di porre rimedio al 3-3 maturato giovedì scorso all’Artemio Franchi per centrare per il terzo anno consecutivo la qualificazione alla fase a gironi della terza competizione europea per importanza.

Competizione, questa, la cui vittoria è stata sfiorata per ben due volte dalla formazione gigliata, uscita sconfitta in finale nel 2023 e nel 2024 rispettivamente contro West Ham e Olympiakos. Due delusioni purtroppo ancora residenti nel cuore e nelle menti di molti tifosi fiorentini, i quali sperano in un epilogo migliore quest’anno.

L’obiettivo stagionale del gruppo toscano passato ufficialmente nelle mani di Raffaele Palladino lo scorso 4 giugno è infatti quello di albergare stabilmente nelle zone europee della classifica, con la qualificazione alla Champions League 2025-2026 a rappresentare il sogno di un’intera piazza che non prende parte alla manifestazione continentale più importante dalla stagione 2009-2010.

Amrabat, di nuovo titolare nella Fiorentina dopo il flop al Manchester United

Rientrato alla Fiorentina dopo il deludente prestito in Premier League al Manchester United, Sofyan Amrabat pare non aver risentito per niente dei mesi passati anonimamente in Inghilterra. Titolare nelle prime tre uscite ufficiali della Viola, il centrocampista marocchino sembra infatti essersi riappropriato senza alcuno sforzo del posto da titolare avuto fino a due stagioni fa sotto la gestione di Vincenzo Italiano.

Un ritorno a Firenze gradito enormemente da tifosi e addetti ai lavori, quello del classe ’96, il quale, insieme a Biraghi, Martinez Quarta, Colpani, Kean, Terracciano, De Gea e Gudmundsson, rappresenta un membro importante del gruppo dei big che dovrà guidare la squadra nel corso di una stagione che tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, come nel recente passato, si preannuncia piena di impegni.

Fiorentina, Amrabat può salutare: il marocchino verso il Fenerbahce

Tornato a Firenze all’inizio dell’estate dopo il deludente prestito al Manchester United, Sofyan Amrabat potrebbe salutare di nuovo il capoluogo toscano nei prossimi giorni per andare a rinforzare il centrocampo del Fenerbahce di José Mourinho.

Stando infatti a quanto emerso nei giorni scorsi, il tecnico portoghese starebbe mettendo fretta al proprio club affinché chiuda quanto prima l’affare per il centrocampista marocchino. Commisso ha aperto alla cessione ai turchi del classe ’96 per il quale chiede però almeno 20 milioni di euro. Cifra, questa, di poco superiore a quella presentata dalla società di Istanbul la quale, vista la fine del mercato ormai vicina, potrebbe anche alzare l’offerta nelle prossime ore per portare in Turchia il duttile giocatore nordafricano. Nelle prossime ore dovremmo saperne di più.