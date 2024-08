Clamoroso Osimhen: è stato convocato per la prossima partita | Dissidi risolti in 10 minuti

Victor Osimhen è stato convocato per la prossima partita, i diverbi con il tecnico sono stati risolti, è di nuovo al centro dell’attacco

A 48 ore dalla fine del calciomercato, Victor Osimhen resterà, a meno di sorprese dell’ultimo momento, al Napoli anche per la prossima stagione. L’unica possibile destinazione resta l’Arabia, dove la sessione estiva resterà aperta fino al 6 ottobre. Una meta che il bomber non gradisce dato che a 25 anni è ancora nel fiore di una carriera che può sbocciare in un top club europeo.

Il Psg e il Chelsea sono i club che avevano mostrato interesse nei suoi confronti ma la clausola rescissoria da 130 milioni ha reso sin da subito in salita la trattativa, seppur ci sia l’apertura di Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire con uno sconto anche consistente.

Napoli che ha ingaggiato Romelu Lukaku per volere di mister Antonio Conte ed è pronto a fare il suo esordio questo fine settimana contro il Parma, avversario tosto che ha appena battuto con merito il Milan di Paulo Fonseca e che è sull’onda dell’entusiasmo.

Osimhen si è regolarmente allenato durante il ritiro ma non è entrato in campo nei primi due match dei partenopei. Conte potrebbe decidere di reintegrarlo in gruppo una volta concluse le voci di una sua cessione, anche se sarà da valutare la convivenza con il compagno di reparto belga.

Osimhen torna in campo, i tifosi del Napoli restano spiazzati

Intanto Osimhen potrà tornare in campo con la maglia della Nigeria. Il nuovo ct Bruno Labbadia ha deciso di convocarlo per le partite che vedranno impegnata la sua Nazionale contro il Benin e il Ruanda.

Non è l’unico esubero ad aggregarsi al gruppo dato che ha ricevuto la chiamata anche Ademola Lookman dell’Atalanta, anche lui fuori rosa dopo essere stato contattato dal Psg e aver chiesto la cessione.

Osimhen non è l’unico “italiano” ad essere stato convocato

Tanta Serie A nella nuova Nigeria, dato che a disposizione del ct saranno anche il portiere dell’Udinese Maduka Okoye, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru e l’attaccante del Milan Samuel Chukwueze.

Osimhen potrà tornare a segnare intanto con la maglia della Nigeria dopo aver deluso nella Coppa d’Africa disputata a gennaio, conclusa con un infortunio che lo ha costretto a stare fuori per un periodo anche con il Napoli, prima di concludere il campionato con un bottino di 15 reti.