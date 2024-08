Thiago Motta, il favore te lo fanno i rivali: “Ok, non lo faremo giocare” | Bianconeri già in vantaggio

Il nuovo allenatore della Juventus potrà contare su una defezione in casa degli avversari della Juve in vista del prossimo match.

Ancora pochi giorni, poche ore e la sessione estiva di calciomercato sarà definitivamente chiusa, almeno in Italia. Un grosso sospiro di sollievo, senza ombra di dubbio, sarà quello che tireranno tutti gli allenatori della nostra Serie A che, fino alle 24 del 30 agosto, non possono stare assolutamente tranquilli.

Da sabato 31 agosto, in poi, quindi, si potrà contare su una rosa definitiva, almeno fino a gennaio quando poi si aprirà la sessione invernale. Nonostante un mercato ancora aperto, però, il campionato di Serie A è già cominciato e nel prossimo weekend andrà in scena la terza giornata.

Dopo questa giornata, poi, il campionato si fermerà per quella che è la prima sosta stagionale e darà spazio alle Nazionali. Due settimane di stop, quindi, in cui gli allenatori potranno lavorare senza sosta per prendere maggiore confidenza con la rosa definitiva che si avrà a disposizione.

In realtà, però, non sarà del tutto vero visto che, soprattutto gli allenatori delle grandi squadre, vedranno il proprio campo di allenamento svuotarsi a causa della partenza di tanti calciatori della propria rosa in direzione ritiro Nazionali.

Serie A, primi due big match nel prossimo weekend

Prima dello stop, però, la Serie A si ritroverà davanti al primo vero bivio stagionale, ai primi big match di un campionato che si annuncia scoppiettante ed ha già visto le prime grosse sorprese. Inter-Atalanta venerdì sera alle 20.45 e Juventus-Roma, domenica sera alle 20.45, sono le prime due partite di cartello di questa stagione.

Thiago Motta, quindi, avrà finalmente l’occasione di confrontarsi contro la prima big da quando si è seduto sulla panchina della Juventus. Daniele De Rossi, però, dal canto suo, non potrà più sbagliare e, dopo le prime due deludenti gare di campionato (pareggio a Cagliari e sconfitta casalinga contro l’Empoli) avrà bisogno assoluto di fare punti.

Roma, a Torino senza Le Fee

Non arrivano buone notizie, però, dall’infermeria giallorossa. La Roma, infatti, si troverà costretta a giocare la partita dello Stadium senza Enzo Le Fee, centrocampista arrivato in estate dal Rennes per una cifra di poco superiore ai venti milioni di euro.

Il francese, dopo aver giocato titolare la prima a Cagliari, era partito dalla panchina nel match di domenica sera casalingo contro l’Empoli. Entrato nella ripresa, però, ha riportato un problema di natura muscolare che lo costringerà ai box per circa 2-3 settimane. De Rossi, che come detto dovrà fare a meno di lui contro la Juventus, spera di recuperarlo per la ripresa del campionato dopo la sosta.