Sarò professionale, non come Calhanoglu | Milan, colpo con polemica: è già in clima derby

Potrebbe esserci un colpo di scena nel mercato in entrata dei rossoneri in queste ultime battute della sessione estiva.

Negli ultimi tempi uno dei trasferimenti che ha fatto più discutere, almeno per quel che riguarda il calciomercato della nostra Serie A, è quello che ha visto il passaggio di Hakan Calhanoglu all’Inter dopo aver vestito per quattro stagioni quella dell’altra squadra di Milano, il Milan.

Il trasferimento non fu diretto, ma come tutti ricorderanno, nell’estate 2021, ormai tre anni fa, il centrocampista turco rifiutò la proposta di rinnovo che gli aveva fatto Paolo Maldini al Milan e rimase svincolato. Dopo qualche settimana, però, accettò il trasferimento all’Inter, nonostante si parlava di cifre di poco superiori rispetto a quelle che avrebbe percepito in rossonero.

Per la maggior parte dei tifosi rossoneri, questo fu considerato un vero e proprio tradimento, un affronto che nessun milanista gli ha ancora perdonato. La stagione 2021/2022 vide più volte degli scontri verbali tra lo stesso calciatore, alcuni suoi ex compagni al Milan e i tifosi del Diavolo allo stadio.

Durante il primo derby in campionato, infatti, i tifosi del Milan cominciarono a dedicargli cori poco gratificanti, giusto per usare un pallido eufemismo, ed a fischiarlo ogni volta in cui entrava in possesso del pallone. Dopo circa un quarto d’ora dall’inizio del match, poi, Hakan si incaricò di battere un rigore proprio sotto la Curva Sud rossonera, lo segnò e mostrò l’orecchio ai suoi ex tifosi.

Calhanoglu-Milan, dalle offese alla tregua

Da lì in poi la situazione andò ancora più inasprendosi e quella fu sicuramente la goccia che fece traboccare un vaso già colmo. In quella stagione, poi, il Milan vinse lo Scudetto, proprio davanti all’Inter e proprio dopo aver battuto i nerazzurri nel derby di ritorno. Durante i festeggiamenti con pullman scoperto, però, alcuni calciatori rossoneri – Ibrahimovic e Theo Hernandez su tutti – intonarono dei cori poco carini verso il proprio ex compagno.

Un atteggiamento non di certo signorile e che non piacque a diversi opinionisti o addetti ai lavori. Da lì in poi, però, Calhanoglu non ha voluto più replicare e, anche se in occasione di ogni derby ancora viene subissato di fischi e continua a ricevere cori contro da parte di tutti i milanisti, non è più entrato nella vicenda.

Mercato Milan, idea Yazici

Nel frattempo, dopo aver perso proprio Calhanoglu nell’estate 2021, ora il Milan potrebbe puntare su un altro calciatore turco. Si tratta di Yusuf Yazici, trequartista e/o esterno d’attacco, classe 1997, che in estate di è svincolato dal Lille, squadra con cui aveva segnato una tripletta ai rossoneri, a San Siro, in una sfida di Europa League dell’ottobre 2020.

Yazici è attualmente senza squadra e sta cercando la sistemazione migliore per proseguire la propria carriera. Nelle ultime stagioni è stato allenato proprio da Paulo Fonseca che lo conosce, quindi, benissimo e che lo accoglierebbe con piacere a Milanello. Su di lui c’è pure il Nizza, anche se il calciatore darebbe la propria preferenza al trasferimento in Italia.