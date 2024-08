Per Mihajlovic doveva essere il nuovo 10 del Milan | Ora torna in Italia, ma vestirà bianconero

Mihajlovic stravedeva per lui, era convinto che avrebbe fatto una carriera da top player, ora torna in Italia ma lo fa con i colori bianconeri

Sinisa Mihajlovic ha lanciato molti talenti nel corso della sua carriera da allenatore. Ha fatto molto bene al Torino e al Bologna, meno al Milan. I rossoneri erano in una fase di crisi e di transizione dopo gli ultimi trionfi dell’era Berlusconi, coincisi con la permanenza in squadra di due top player come Zlatan Ibrahimovic in attacco e Thiago Silva come leader della difesa.

Ibra è poi tornato durante il quinquennio di Stefano Pioli, contribuendo con reti pesanti e con il carisma all’interno dello spogliatoio alla vittoria di uno Scudetto e a una semifinale di Champions League.

Il tecnico serbo aveva a disposizione una rosa non competitiva per puntare al vertice e i risultati, nella sua parentesi milanese, sono stati altalenanti. In quelli anni mancava un bomber d’area di rigore, capace di raggiungere la doppia cifra.

Solo Olivier Giroud è riuscito a rompere la maledizione della maglia numero 9 che durava dai tempi di Pippo Inzaghi. Ora l’eredità è sulle spalle e sui piedi di Alvaro Morata, neo campione d’Europa da capitano della Spagna.

Mihajlovic lo riteneva un potenziale top player, ora indosserà la maglia bianconera

Mihajlovic stravedeva per Hachim Mastour. Il fantasista marocchino era stato acquistato giovanissimo dal Milan, battendo la concorrenza di altre big italiane. Dopo aver girovagato in Europa, tra Malaga e Zwolle, e aver militato anche nella squadra della città d’origine della madre, è ora pronto per tornare in Italia.

Mastour potrebbe giocare in Lega Pro e vestire la maglia bianconera dell’Ascoli, desideroso di tornare in B dopo la retrocessione della passata stagione. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe concludersi.

Mastour è chiaro, vuole solo l’Italia, piace all’Ascoli in Lega Pro

Lo stesso Hachim ha recentemente dichiarato il suo desiderio di giocare di nuovo in Italia: “Ho avuto delle richieste dagli Emirati Arabi. Personalmente vorrei tornare nel campionato italiano che per me è il più importante. Sogno di realizzarmi in questo Paese dove sono nato, cresciuto e di cui sono innamorato“.

E questo sogno potrebbe diventare realtà, seppur in una categoria inferiore. La piazza marchigiana è comunque ambiziosa e punta a un campionato da protagonista. Con un Mastour in più nel proprio organico, per l’Ascoli la promozione diventa un obiettivo concreto.