Non siete più graditi | Marotta svela la lista dei sacrificati: ne manda via 5

Marotta sfoltisce la rosa dell’Inter. Comunicate a Simone Inzaghi le cessioni di cinque giocatori non più graditi. Via immediatamente.

Messi in cassaforte i primi tre punti della nuova stagione, conquistati sabato sera grazie alla vittoria per 2-0 sul Lecce di Luca Gotti, l’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile in vista del difficile impegno esterno di venerdì sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Appuntamento, quello del Gewiss Stadium, al quale i nerazzurri del tecnico piacentino arrivano dopo aver incamerato quattro punti nelle prime due partite di campionato e con in mano il secondo posto alle spalle della Juventus, condiviso al momento con Torino, Genoa, Parma, Udinese ed Empoli.

Un rendimento certamente positivo, quello fatto registrare nelle prime due uscite stagionali dai meneghini, i quali contro la Dea saranno ovviamente chiamati al successo non solo per appropriarsi momentaneamente della cima della classifica, ma anche per mettere pressione al gruppo di Thiago Motta, a sua volta impegnato domenica sera sul prato dell’Allianz Stadium contro la Roma di Daniele De Rossi.

Sebbene sia prematuro parlare di lotta scudetto dopo appena due partite di campionato disputate, questo avvio di stagione ha già fatto comprendere come la corsa al titolo vedrà quasi sicuramente concorrere la Beneamata e la Vecchia Signora le quali, rinforzatesi notevolmente nel corso dell’estate, sono pronte a regalare a tifosi e appassionati una corsa al titolo che, dopo appena 180 minuti, si preannuncia già entusiasmante.

Inter, Lautaro salta anche l’Atalanta: l’argentino tornerà (si spera) dopo la sosta

In tribuna in occasione della vittoria per 2-0 sul Lecce di Luca Gotti, conquistata sabato sera dall’Inter grazie alle reti di Darmian e Calhanoglu, Lautaro Martinez potrebbe saltare anche l’imminente match esterno contro l’Atalanta, in programma venerdì al Gewiss Stadium alle 20.45.

Il problema agli adduttori che ha tenuto fuori l’argentino dalla sfida contro la formazione salentina verrà infatti monitorato attentamente nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro, il quale ha già comunicato che il classe ’97 non verrà rischiato qualora non dovesse recuperare al 100 per cento. In caso di mancato recupero, Inzaghi non porterà infatti a Bergamo l’ex Racing per il quale, si spera, non arrivi la convocazione da parte del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni per i prossimi impegni dell’Albiceleste contro Cile (6 settembre) e Colombia (10 settembre).

Inter, Marotta stila la lista dei partenti: andranno via sicuramente in cinque

Rinforzata notevolmente dagli arrivi di Taremi, Zielinski, Martinez e Palacios e dalle conferme di Carlos Augusto e Frattesi. l‘Inter del presidente e amministratore delegato, Beppe Marotta, guarda già al futuro e inizia a stilare la lista contenente i nomi di tutti i giocatori che la prossima estate svestiranno o potrebbero svestire la maglia nerazzurra.

Una lista, contenente i nomi di Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Marko Arnautovic, Joaquin Correa, Raffaele Di Gennaro, Yann Sommer, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij i quali, considerati sostitutibili dalla società anche per ragioni anagrafiche, dovrebbero per l’appunto andare via per far posto a elementi più giovani. Di questi otto, i primi cinque dovrebbero dire addio quasi sicuramente nel 2025 (Correa in realtà potrebbe essere ceduto tra pochi giorni) mentre gli altri tre potrebbero essere confermati per un altro anno e quindi salutare nel 2026.