Giuntoli chiamato in sede: “la trattativa è saltata” | Lo aspettavano col contratto già compilato

Un affare di mercato sembrava in procinto di concludersi per la Juventus ed invece salta tutto, il rammarico di Cristiano Giuntoli

La Juventus è grande protagonista di questo rush finale di calciomercato. Una campagna acquisti di grande livello quella imbastita da Cristiano Giuntoli che, in accordo con il nuovo allenatore Thiago Motta, ha rivoluzionato l’organico bianconero con molte partenze e altrettanti arrivi per aumentare il tasso tecnico e tornare a competere per i vertici in Italia e in Europa.

Porta che potrà contare sulle parate di uno dei migliori estremi difensori delle ultime due Serie A come Michele Di Gregorio mentre la difesa è stata rinforzata da Pierre Kalulu, arrivato in prestito dal Milan. Confermati capitan Danilo e Gleison Bremer, ancora leader della retroguardia.

In mezzo al campo sono arrivati due giovani di assoluta prospettiva come Thuram e Douglas Luiz mentre è a un passo la firma di Teun Koopmeiners, in arrivo dall’Atalanta dopo una telenovela durata mesi e dopo che l’olandese è andato ai ferri corti con la società bergamasca pur di vestire la maglia bianconera.

Attacco che potrà contare sulle giocate e sulle reti di Nico Gonzalez e di Francisco Conceicao, pronti per fornire preziosi assist a Dusan Vlahovic, chiamato ad aumentare il proprio bottino realizzativo dopo alcune annate sottotono con Allegri in panchina.

La trattativa si è arenata, l’affare di mercato sta per saltare

Esterni d’attacco che prendono il posto di Federico Chiesa, messo fuori rosa da Thiago Motta. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento da parte del Barcellona ma la trattativa sembra essere destinata a non concretizzarsi, seppur l’enorme sconto che Giuntoli è disposto a fare pur di non far partire a zero l’azzurro.

I blaugrana hanno enormi difficoltà finanziarie tanto da non riuscire a perfezionare il tesseramento di Dani Olmo. Inoltre, in attacco, il Barcellona ha già abbastanza uomini da schierare, anche se Ansu Fati è attualmente bloccato in infermeria.

Federico Chiesa rischia di non giocare fino a gennaio

Chiesa rischia quindi di dover stare in tribuna per la prima parte di stagione, in attesa di accasarsi dove vuole già nella finestra di riparazione di gennaio.

Un’ipotesi che anche il giocatore vorrebbe scongiurare dato che metterebbe a repentaglio anche il posto in Nazionale per i prossimi impegni dell’Italia.