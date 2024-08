È la bestia nera di Bremer | Da oggi cambierà casacca: dopo il bianconero ha scelto il nerazzurro

Per Bremer è una bestia nera, ora cambia squadra, vestirà la maglia nerazzurra, pronto per giocarsi un posto da titolare anche in Champions

Gleison Bremer è stato confermato come il leader della difesa di una Juventus uscita rivoluzionata dalla campagna acquisti di Cristiano Giuntoli. Tanti i nuovi innesti in ogni zona del campo a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta che ha già notato le notevoli doti del centrale brasiliano al punto da non mettere mai in discussione la sua permanenza a Torino, al contrario di tanti ex compagni di squadra che sono stati costretti a fare le valigie.

Questo è stato il destino, ad esempio, di Daniele Rugani che si è accasato all’Ajax in Eredivisie, con la dirigenza che ha preso in prestito al suo posto Pierre Kalulu, proveniente dal Milan. In partenza anche Mattia De Sciglio, proposto al Como e all’Empoli mentre ha salutato già a maggio Alex Sandro.

Capitan Danilo non è partito in campo dal primo minuto né contro il Como né a Verona, ancora non pronto da un problema fisico subito durante il ritiro estivo mentre, a sorpresa, ha giocato come terzino il giovane Savona, promosso da Motta come Mbangulà dopo essersi messi in mostra nel pre-campionato.

E ancora importante sarà il contributo di un centrale roccioso e grintoso come Federico Gatti che ha avuto la soddisfazione di indossare la fascia da capitano al debutto all’Allianz contro i lagunari di Cesc Fabregas.

Un rivale di Bremer può firmare per i nerazzurri

Avversario di Bremer in Nazionale per un posto da titolare è Rodrigo Becao che ha fatto molto bene con la maglia dell’Udinese. Il giocatore verdeoro è ora in Turchia al Fenerbache di Josè Mourinho ma è vicino a tornare in Italia per trasferirsi all’Atalanta.

I bergamaschi sono in emergenza nel reparto arretrato dato il grave infortunio che ha subito Scalvini mentre Toloi e Kolosinac torneranno a disposizione di mister Gian Piero Gasperini dopo la prima sosta per le gare delle Nazionali.

Il Fenerbache fa resistenza ma l’Atalanta è fiduciosa

Il Fenerbache ha rifiutato l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto ma nelle prossime ore è previsto un altro incontro per poter definire questo colpo last minute per un Atalanta che è molto attiva in entrata e che ha appena ufficializzato uno svincolato di esperienza come Juan Cuadrado.

Gli occhi sono, però, puntati su Teun Koopmeiners, messo fuori rosa e ancora nel mirino della Juventus. Un tira e molla che potrebbe trovare il lieto fine sul gong di questa sessione estiva.