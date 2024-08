Dopo Rovella, mi dovete un favore | Lotito chiama ancora la Juve: chiesto il giocatore in prestito

La Lazio chiama la Juventus, il patron Lotito ha chiesto un esubero ai bianconeri, i rapporti sono ottimi tra i due club dopo l’affare Rovella

Dopo la sconfitta subita sul campo dell’Udinese, si è placato l’entusiasmo in casa Lazio. L’ottimo pre-campionato disputato dai biancocelesti e la convincente vittoria al debutto all’Olimpico contro il neopromosso Venezia avevano fatto pensare a una squadra già rodata e che avesse assimilato in fretta gli schemi di mister Baroni e invece il cantiere sembra ancora aperto.

Tanti i volti nuovi che sono sbarcati quest’estate nella Capitale, come non succedeva da tempo. Un ciclo che si è definitivamente chiuso, con l’addio di alcuni giocatori rappresentativi, da Ciro Immobile a Luis Alberto, da Felipe Anderson a Pedro.

Al loro posto delle scommesse, dei giovani di prospettiva che il nuovo tecnico avrà il compito di valorizzare al massimo per confermare un piazzamento europeo che pare ancora più complicato dato che le rivali si sono rinforzate e che la concorrenza sarà, quindi, più agguerrita.

Una rosa ringiovanita e che ha cambiato molto soprattutto nel reparto offensivo ma che ha le carte in regola per giocarsela contro ogni avversario. Manca almeno un tassello in mezzo al campo anche se il direttore sportivo Fabiani sta provando a chiudere un doppio colpo last minute.

Lotito chiama Giuntoli, vuole l’esubero della Juventus ma a una condizione

La Juventus vuole piazzare in uscita il regista brasiliano Arthur. La Fiorentina sembrava interessata a rinnovare il prestito ma ha chiuso per Adli del Milan. La Lazio ha difficoltà a pareggiare l’ingaggio che attualmente percepisce a Torino e ha chiesto a Giuntoli un aiuto in tal senso.

Il ds dei bianconeri sembra propenso ad accettare e a ricambiare il favore che i biancocelesti hanno fatto nell’esercitare il riscatto per Rovella che era di proprietà proprio della Juventus.

Folorunsho resta l’obiettivo primario in mezzo al campo per la Lazio

Lazio che vuole ingaggiare anche Folorunsho che non rientra nei piani di Antonio Conte. Baroni lo ha allenato e valorizzato lo scorso anno a Verona e vorrebbe allenarlo anche nella Capitale.

I partenopei chiedono 15 milioni per farlo partire ma la Lazio vorrebbe proporre una contropartita tecnica, quella di Casale. De Laurentiis sta valutando, in accordo con Conte, se accettare o meno ma la fumata bianca è possibile.