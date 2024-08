Balotelli, chiamata dall’amico italiano: tornano insieme per l’ultimo canto del cigno | Riprende la 45

La carriera di Mario Balotelli può avere un ultimo sussulto, la chiamata di un amico può aiutarlo a tornare protagonista, ecco dove

Mario Balotelli è uno dei rimpianti maggiori per quanto riguarda il calcio italiano. Un talento sprecato quello dell’azzurro che non è mai riuscito ad avere la mentalità giusta per confermarsi ad alti livelli. Una carriera che è iniziata nelle giovanili dell’Inter, con il debutto in prima squadra per mano di Roberto Mancini che ha creduto in lui più di ogni altro allenatore, tanto da volerlo in squadra anche al Manchester City, con cui ha vinto una Premier League.

Ancora con i nerazzurri, stavolta sotto la gestione di José Mourinho, conquista il Triplete, pur con diversi attriti tra lui e il tecnico portoghese che spingono la dirigenza a cederlo.

In Italia ha vestito anche la maglia dei cugini del Milan, con una buona media realizzativa ma in una fase di transizione per i rossoneri tra i successi dell’ultima era Berlusconi e il ritorno ai vertici con Pioli.

Ha provato a regalare soddisfazioni anche ai tifosi della propria città, Brescia, ma la parentesi nel club lombardo è stata molto breve. E così è iniziato un girovagare per l’Europa, fino all’ultima avventura in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor.

Mario Balotelli piace a diversi club fuori dall’Europa, ora è svincolato

Nell’ultima stagione ha messo a segno sette reti in 16 presenze e ora, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, starebbe valutando alcune offerte provenienti dal campionato americano e da quello arabo.

Mario Balotelli adesso è svincolato. La pista in Mls porta al San Diego FC che inizierà la stagione a febbraio, mentre dalla

Saudi League hanno chiesto di lui Al-Qadsiah e Al-Ettifaq, dal Qatar l’Al Ahli, dagli Emirati l’Al Ain. I club interessati non mancano e sarà lui a scegliere la meta più gradita. Proprio Roberto Mancini potrebbe aver fatto da intermediario per aiutare ancora una volta il pupillo. Il treno per l’Europa sembra, invece, definitivamente perso.

Mario Balotelli e la sua carriera con la maglia della Nazionale italiana

Balotelli ha raggiunto l’apice negli Europei del 2012, con una storica doppietta in semifinale alla Germania. Ha ritrovato la maglia azzurra anche dopo ma il comportamento fuori dal campo ha fatto la differenza in negativo.

Uno dei giocatori italiani più talentuosi degli ultimi vent’anni che avrebbe potuto sopperire alla mancanza di bomber che tutt’ora persiste in Nazionale.