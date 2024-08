Terremoto Pavard: cessione a titolo definitivo | Reazione spropositata con Marotta: questo non lo doveva fare

Il difensore francese non si sente più al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi e potrebbe partire in queste ore.

Dopo i balbettii che hanno contraddistinto la prima uscita stagionale dell’Inter a Marassi contro il Genoa, è arrivata la convincente e solida vittoria casalinga contro il Lecce. Un 2-0 di certo non entusiasmante, ma che ha fatto ritrovare alla squadra Campione d’Italia convinzione e stabilità difensiva.

Simone Inzaghi, dopo alcuni esperimenti provati contro il Genoa, è tornato alla formazione che aveva dominato la scorsa Serie A e a quella che è stata la formazione titolare negli ultimi mesi del campionato che ha poi portato alla seconda stella.

Con la sola eccezione di Mehdi Taremi, schierato al posto dell’infortunato Lautaro Martinez, quindi, contro il Lecce si è rivista praticamente l’Inter dei titolarissimi. Rispetto a Genova, infatti, c’è stato un cambio sostanziale che ha riguardato la difesa. Benjamin Pavard ha ripreso il suo posto da titolare come braccetto destro nella retroguardia a tre.

A lasciargli spazio è stato il tedesco Bisseck che aveva disputato un’ottima partita a Genova prima di incappare nell’ingenuo fallo di mano che è costato il rigore poi trasformato, in seconda battuta, da Junior Messias. Un errore che all’Inter è costato due punti e che ha convinto Simone Inzaghi a ripescare Pavard come titolare nello schieramento a tre della difesa.

Inter, attenzione alla situazione legata a Pavard

Pavard, che un anno fa di questi tempi lasciava il Bayern Monaco per vestirsi di nerazzurro a fronte di una cifra di 30 milioni di euro più due di bonus, non ha però gradito la poca fiducia iniziale del suo allenatore e non si sente più al centro del progetto tecnico del club nerazzurro. Inoltre, nonostante l’errore di Genova, Bisseck scalpita e quest’anno troverà molto più spazio anche e soprattutto per volere della nuova società.

Per tutte queste ragioni, in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato, a fronte di un’offerta convincente ed importante, Pavard potrebbe anche decidere di lasciare l’Inter e, a sua volta, la società lasciarlo partire senza troppi patemi d’animo, risparmiando su un ingaggio pesante e rimpinguando le martoriate casse societarie.

Mercato Inter, ufficiale Palacios

In queste ore, inoltre, è arrivata l’ufficialità del vice Bastoni. Da tempo Simone Inzaghi chiedeva un braccetto di sinistra di difesa per completare l’organico a sua disposizione anche nel settore arretrato. Dopo settimane di trattative è arrivato l’argentino Tiago Tomas Palacios che ha svolto le visite mediche ed ha già firmato con il suo nuovo club.

Classe 2003, Palacios ha firmato un contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al giugno 2029. Un’operazione da 6.5 milioni di euro complessivi più bonus che, quasi sicuramente, chiude il mercato in entrata dell’Inter, ma che, come detto, potrebbe riaprire quello in uscita.