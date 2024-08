Sei sempre stato il brutto anatroccolo | Ibra lo vende senza possibilità di ritorno: tifosi divisi

Le doti non sono mai state messe in discussione ma al Milan non è mai riuscito a prendersi la scena, adesso Ibrahimovic si è convinto di cederlo

Il Milan sta per concludere la propria campagna acquisti con investimenti mirati e con la conferma della colonna vertebrale della rosa che ha concluso al secondo posto lo scorso campionato. La principale modifica è stata quella della guida tecnica, con la squadra affidata al portoghese Paulo Fonseca che come idea di gioco è in realtà un prosecutore del percorso di crescita avvenuto con Pioli.

Il primo volto nuovo è arrivato a metà luglio. Dopo aver vinto l’Europeo da capitano, Alvaro Morata ha deciso di firmare per i rossoneri e di prendere l’eredità di Olivier Giroud che tanto bene ha fatto al centro dell’attacco del Diavolo.

In difesa il reparto è stato rinforzato con il roccioso centrale Pavlovic che ha, numericamente, preso il posto di Pierre Kalulu, passato in prestito ai rivali della Juventus. Milan che ha anche un nuovo terzino, Emerson Royal che arriva dal Tottenham.

In mezzo al campo, dopo un periodo di serrate trattative e un tira e molla, è giunta la fumata bianca per Fofana che lascia il Monaco per 25 milioni, l’investimento più costoso di questa sessione estiva dei rossoneri.

Ibrahimovic si è convinto, vuole cederlo per arrivare a un obiettivo in mezzo al campo

Ma le novità in mediana potrebbero non essere finite. Ibrahimovic ha dichiarato di apprezzare molto il profilo di Koné, giovane che milita in Bundesliga. Per poterlo ingaggiare servono però una o più cessioni in un reparto che è al momento saturo.

Tra i partenti c’è anche Pobega che non è mai riuscito a imporsi nella sua parentesi a Milano. Piace molto al Bologna di Vincenzo Italiano e in Emilia troverebbe più spazio, con la possibilità di giocare anche in Champions League.

Le mosse del Milan negli ultimi giorni di mercato

In uscita a centrocampo anche Adli e Bennacer. In particolare quest’ultimo potrebbe portare un gruzzoletto importante nelle casse di Cardinale, poi da reinvestire in entrata. La sua possibile nuova destinazione è l’Arabia.

Mercato del Milan che non è concluso nemmeno in attacco. Non convince Luka Jovic e le opzioni in campo sono quelle di promuovere Francesco Camarda, al momento punta di diamante dell’Under 23, o mettere sotto contratto Tammy Abraham della Roma.