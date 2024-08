Pellegrini, mazzata da Trigoria: vogliono fare fuori lui dopo il NO della Joya | Già contattato il sostituto

Lo sconforto di Pellegrini è lampante, dopo il mancato addio di Dybala i giallorossi pensano a cedere un altro senatore della Roma, trovato il sostituto

Inizio di campionato da dimenticare per la Roma di Daniele De Rossi. Un punto in due partite per i capitolini che non sono riusciti a vincere due gare che erano abbordabili sulla carta. Al debutto i giallorossi si sono accontentati di un pari a rete inviolate sul campo del Cagliari al termine di una sfida molto equilibrata. Per l’esordio all’Olimpico ci si aspettava una prestazione importante. Di fronte un Empoli con molti giovani ma che sembrava un avversario adatto per un facile successo.

E invece è arrivata una bruciante sconfitta, con errori individuali che sono costati molto cari e tanta sfortuna dati i tre legni colpiti, tra cui uno da Paulo Dybala nel finale. L’argentino ha giurato eterno amore alla Roma dopo aver rifiutato un’offerta faraonica proveniente dall’Arabia.

Una scelta di cuore che è stata osannata dal caloroso tifo romanista che ha accolto con grandi applausi il proprio talento che non è riuscito a ripagare l’affetto con una partita di livello e con una rete che avrebbe potuto evitare il primo k.o. stagionale.

L’allenatore chiede una reazione immediata a un organico che è uscito rinforzato da una campagna acquisti che ha visto la dirigenza investire per diversi giovani di assoluta prospettiva che nella Capitale cercano la maturazione definitiva.

La Roma è pronta a sacrificare il leader della mediana, ecco il sostituto

Roma che non molla la presa per Davide Frattesi. Il centrocampista chiede maggiore spazio all’Inter ed Inzaghi non è in grado di garantirlo in una stagione in cui i nerazzurri avranno comunque bisogno di seconde linee di qualità per essere competitivi su tutti i fronti in cui saranno impegnati.

Per questo motivo Beppe Marotta è restio a lasciar partire un jolly prezioso in mezzo al campo ma i giallorossi sono pronti a proporre uno scambio che vedrebbe l’approdo a Milano di un senatore come Bryan Cristante che tanto bene ha fatto in compagnia di Lorenzo Pellegrini nella mediana di De Rossi.

Frattesi può fare il salto di qualità nella Capitale

Frattesi sarebbe propenso a cambiare casacca ma l’ultima parola spetterà alla dirigenza interista che vuole una cifra consistente e la garanzia di un degno sostituto.

Un affare che potrebbe infiammare le ultime ore di questo mercato estivo e che consegnerebbe alla Roma un centrocampista che può dare anche un prezioso apporto in fase realizzativa.