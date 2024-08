Commisso lo manda a casa: “Non mettere mai più piede al Viola Park” | Già finita la love story

La Fiorentina continua la rivoluzione del proprio organico con la cessione di un altro giocatore che è stato molto importante nel triennio di Italiano

Tre pareggi in altrettante gare per la Fiorentina di Raffaele Palladino che non è riuscito a regalare ai suoi nuovi tifosi la prima vittoria. In campionato i toscani sono stati bloccati da due neopromosse. Prima è arrivato un punto in rimonta al Tardini contro il Parma con la bella punizione messa a segno da Biraghi e poi al debutto in casa la Viola si è accontentata di un pari a reti bianche contro un Venezia ben messo in campo da Eusebio Di Francesco.

Nell’andata dei play-off di Conference League, i finalisti in carica si sono accontentati di un pari contro gli ungheresi del Puskas Academy, con il rammarico di non aver conservato il vantaggio maturato dopo aver recuperato il doppio svantaggio iniziale.

C’è rammarico per il mister e per la squadra che proverà a rifarsi nelle prossime partite. I nuovi arrivati non hanno inciso. Il più in palla è sembrato Moise Kean, chiamato alla stagione del rilancio dopo quella a digiuno che ha provocato la fine del rapporto con la Juventus.

Andrea Colpani deve ancora entrare in forma mentre Albert Gudmundsson è infortunato. In difesa ha già debuttato Pongracic, chiamato a sostituire un centrale che ha fatto molto bene a Firenze come Milenkovic mentre in mezzo al campo quello di Palladino sembra essere ancora un cantiere aperto.

Un’altra cessione in vista per la Fiorentina, non convince Palladino

In attesa di qualche innesto dell’ultimo momento, non convince Antonin Barak, sceso in campo dal primo minuto contro il Venezia e poi sostituito nella ripresa. Potrebbe essere l’ultima partita con la maglia viola per il ceco che piace molto al Cagliari di Davide Nicola.

I sardi sono disposti a proporre uno scambio di prestiti che vedrebbe l’approdo in Toscana di Matteo Prati, giovane di assoluto prospetto ma che gioca in una posizione più arretrata rispetto a Barak, molto utile data la scarsità di uomini davanti alla difesa.

Barak può restare in A, il Cagliari lo vuole in prestito

Due stagioni a Firenze per Barak che ha racimolato 81 presenze, condite da 13 reti, un apporto importante nella squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Per lui la chance di restare in Italia e di avere un posto da titolare in una squadra che lotterà per la salvezza, mentre la Fiorentina pensa anche al ritorno del brasiliano Arthur, tornato alla Juventus dopo la fine del prestito.