Clamoroso in Serie A: le partite non verranno trasmesse su Dazn | Utenti nel panico

Continua la crisi delle piattaforme tv che faticano ad acquisire i diritti di un prodotto sempre più in difficoltà.

Il calcio in tv in Italia è ormai diventato un affare per ricchi o comunque di certo non un qualcosa di cui tutti possono usufruire. Anzi, per poter guardare tutto, dal campionato alle coppe europee e non perdersi nulla della propria squadra del cuore, bisogna possedere addirittura tre abbonamenti diversi.

Sky per Champions League, Europa e Conference League, Amazon Prime per la gara più importante di un’italiana nelle settimana di Coppa Campioni e DAZN per tutta la Serie A e la Serie B. Poi, sempre su Sky, è possibile guardare Bundesliga e Premier League, mentre DAZN trasmette la Liga spagnola.

Per chi vuole vedere tutto ciò, quindi, la spesa, tra pay-tv tradizionali e satellitari e piattaforme in streaming è diventata davvero onerosa. Nell’ultimo periodo sta facendo discutere soprattutto la politica di DAZN che ha deciso di aumentare i prezzi, del proprio abbonamento mensile o annuale, nonostante un’offerta meno ricca rispetto allo scorso anno.

Sono venuti a mancare, infatti, sia gli studi di approfondimento post match, che alcuni giornalisti ed opinionisti che facevano parte della squadra, oltre che la possibilità di guardare la Conference e l’Europa League, prodotto che faceva molto comodo a tanti abbonati della piattaforma che, però, continuerà a trasmettere in esclusiva sette partite su dieci di ogni turno di Serie A, fino al 2029.

Ligue1, ancora nessuna tv italiana ne ha acquistato i diritti

Nessuna piattaforma televisiva italiana, nel frattempo, ha ancora acquisito i diritti della Ligue1 francese che, dopo la partenza di Mbappe al Real Madrid, ha perso molto appeal ed interesse anche tra gli stessi appassionati di calcio transalpini.

Quasi per risposta alla mancanza di offerta da parte della nostre tv, intanto, anche la nostra Serie A è stata praticamente oscurata in Francia, almeno per ora. Nessuna partita delle prime due giornate del nostro massimo campionato, infatti, è stata trasmessa Oltralpe.

Diritti tv, niente Serie A in Francia

Sono infatti sempre arenate le trattative fra la Lega Calcio italiana e le tv francesi che erano e sono in lizza per l’acquisizione dei diritti di diffusione della nostra Serie A nel paese transalpino. In questo momento, quindi, il nostro torneo è l’unico grande campionato europeo non trasmesso in Francia.

Negli ultimi anni, invece, tutte le partite della nostra Serie A erano e sono state trasmesse in diretta da BeInSport sulla piattaforma MyCanal, di proprietà di Canal Plus. Vedremo se qualcosa si sbloccherà, ma anche questo mancato accordo influisce negativamente sulla casse già disastrate del nostro calcio.