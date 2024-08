“Alla Continassa ci andiamo insieme” | Koopmeiners, a Torino col nuovo compagno: è fatta anche per lui

Koopmeiners arriverà a Torino viaggiando insieme al nuovo compagno. La Juventus ha chiuso il colpo nelle ultime ore. Presto alla Continassa.

Sei gol realizzati e zero subiti in due partite è un dato che, almeno negli ultimi anni, difficilmente avremmo potuto leggere in riferimento alla Juventus. Un dato, messo in tabella dai bianconeri in seguito alle due affermazioni per 3-0 contro Como ed Hellas Verona, che rappresentano un bel biglietto da visita per una squadra che quest’anno punta dichiaratamente allo scudetto.

Mancante nelle bacheche della Continassa dalla stagione 2019-2020, vale a dire da quando in panchina sedeva Maurizio Sarri, il tricolore, per quanto sia ancora presto per dirlo, sembra essere tornato davvero alla portata dei piemontesi, apparsi decisamente più brillanti, più propositivi e più belli da vedere rispetto al recente passato.

Senza voler puntare il dito contro chi lo ha preceduto, Thiago Motta pare infatti aver già modificato in maniera decisamente evidente, anche grazie a un mercato in entrata oculato e preciso, l’assetto e il modo di pensare e agire di una squadra che mai, da quasi cinque anni a questa parte, ha lottato per la cima della classifica.

Avanzare ipotesi circa la conquista da parte di Vlahovic e compagni di quello che sarebbe il 37esimo scudetto della storia della Vecchia Signora, come detto, è ancora prematuro, ma se le premesse sono queste, allora ci sarà da divertirsi quest’anno.

Juventus, è fatta per Koopmeiners: Atalanta finalmente accontentata

Issatasi solitariamente in cima alla classifica grazie ai sei punti ottenuti in seguito ai successi, entrambi per 3-0, contro Como ed Hellas Verona, la Juventus guarda anche al calciomercato e chiude una volta per tutte la telenovela Koopmeiners con l’Atalanta.

Dato in chiusura ormai da settimane, l’affare tra Vecchia Signora e Dea per il centrocampista olandese, stando a quanto confermato su Instagram da Fabrizio Romano, si è concluso definitivamente nelle scorse ore, con la società del presidente, Antonio Percassi, pronta a incassare da quella del presidente, Gianluca Ferrero, ben 52 milioni di euro più sette di bonus.

Juventus, adesso è la volta di Sancho: ecco il piano di Giuntoli per arrivare all’attaccante inglese

Preso Koopmeiners, che nella sfida di domenica sera contro la Roma potrebbe essere già a disposizione di Thiago Motta, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, pone lo sguardo su quello che potrebbe essere l’ultimo tassello da inserire nella già di per sé competitiva rosa del tecnico italo-brasiliano.

Un tassello, rispondente al nome di Jadon Sancho, il quale, chiuso al Manchester United dall’ostracismo del tecnico, ten Hag, potrebbe raggiungere la Continassa prima dello stop ufficiale alle trattative, fissato per le ore 20.00 di venerdì 30 agosto. Un’operazione, quella per il duttile attaccante inglese, che, a prescindere dalle cessioni di Chiesa e Kostic, ad oggi gli ultimi due esuberi della rosa piemontese, la società bianconera punta a concludere inizialmente con la formula del prestito.