Tu puoi andare, non mi servi più | Piero Ausilio come il sergente di ferro: lo ha venduto alla prima offerta

L’Inter si è privato di un giocatore che la dirigenza non ritiene centrale nel progetto tecnico per questa stagione, Ausilio accetta l’offerta straniera

Giorni convulsi in casa Inter tra il bilancio di un esordio tra luci ed ombre in campionato e un mercato che stenta a decollare nel suo rush finale. In campo i nerazzurri hanno fornito una buona prestazione contro l’ostico Genoa ma non sono arrivati i tre punti che sarebbero stati meritati. Due errori individuali sono costati carissimi e l’Inter si è dovuto quindi accontentare di un pareggio che sa di rammarico.

Una difesa che nella scorsa stagione era stata tra le meno battute d’Europa è stata colpevole di due ingenuità che i liguri hanno punito con un cinismo degno di nota. Alberto Gilardino è riuscito a restare in partita e a sfruttare la chance di recuperarla nel finale.

E proprio la retroguardia è oggetto di particolari attenzioni da parte della dirigenza che sta provando a chiudere per il giovane Palacios. L’argentino è stato scelto come sostituito dell’infortunato Buchanan, out ancora per tre mesi.

Il profilo rispecchia l’identikit fornito da Oaktree, quello di un innesto di prospettiva che possa crescere sotto la guida di mister Inzaghi, che possa consentire una plusvalenza futura e che non abbia le pretese di titolarità ma che si metta a disposizione all’interno di un turnover che il calendario renderà obbligatorio.

Ausilio ufficializza la cessione di un esterno che non ha convinto Inzaghi nel ritiro estivo

Non resta invece all’interno del gruppo spogliatoio Kamaté. L’esterno offensivo è stato attenzionato durante il ritiro estivo ma l’allenatore non lo ritiene ancora pronto per far parte in pianta stabile alla rosa della prima squadra.

Per questo motivo Piero Ausilio ha concluso l’accordo con il club portoghese dell’Aves per un prestito con diritto di riscatto ma con la possibilità di un contro riscatto a favore dei nerazzurri che conservano quindi la chance di potertene mantenere la proprietà.

Un Inter che vuole giocatori pronti per stare ad alti livelli, pochi giovani lo sono

Inter che pensa al presente, ad ottenere risultati nell’immediato, a bissare il successo in Italia e a migliorare il proprio rendimento in Champions League.

Quest’urgenza di confermarsi ai vertici impedisce ai talenti del settore giovanile di avere il giusto minutaggio, con la dirigenza che ha preferito far proseguire la loro crescita altrove.