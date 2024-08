Thiago Motta sollevato, c’è la fine della telenovela: lo ha annunciato il giocatore su Instagram | Prende la 7

La Juventus sta per porre fine a una trattativa che è durata troppo tempo, Thiago Motta è rincuorato dall’annuncio del giocatore sui propri social

A pochi giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato, la rosa della Juventus è ancora incompleta e gli obiettivi da tempo annunciati dalla dirigenza bianconera non sono ancora approdati a Torino. Cristiano Giuntoli sta lavorando per consegnare a Thiago Motta un centrocampista e due esterni d’attacco per aumentare il tasso tecnico della squadra nel proprio reparto offensivo.

Per arrivare a questi top player la società si è trovata costretta a un processo di epurazione di molti profili che non sono stati ritenuti all’altezza del nuovo ciclo del club, molti dei quali avevano avuto un ruolo centrale nel triennio targato Max Allegri.

Teun Koopmeiners ha rifiutato di allenarsi con l’Atalanta, costringendo la famiglia Percassi ad accelerare la sua partenza. La proprietà bergamasca continua però ad opporre resistenza alle avances bianconere, ferma sulla convinzione di lasciar partire l’olandese per un’offerta non inferiore ai 60 milioni.

A un passo dalla firma Nico Gonzalez della Fiorentina. L’argentino, campione della Coppa America, è pronto ad accasarsi a Torino per 38 milioni, con Raffaele Palladino pronto a consolarsi con due esuberi bianconeri come Filip Kostic e il brasiliano Arthur che tornerebbe così all’Artemio Franchi dopo aver disputato un’ottima stagione.

La Juventus non molla la presa, sta per finire la telenovela per l’obiettivo di mercato

Un altro nome che è stato a lungo accostato alla Juventus è Sancho. L’esterno ha eliminato ogni traccia della sua esperienza con la maglia del Manchester United sul suo profilo Instagram, indizio evidente del suo cambio di casacca.

I Red Devils non lo hanno convocato nemmeno per la seconda giornata di Premier League e la Juventus è intenzionata all’affondo decisivo per il classe 2000 che potrebbe essere una delle punte di diamante dell’organico allenato da Thiago Motta.

🚨Sancho doesn’t have Man United in his bio anymore 👀 pic.twitter.com/WffvFLgbkT — Black&White🦓 (@Jfamily3502) August 23, 2024

Una Juventus alla disperata ricerca di nuovi centravanti

Innesti in attacco che sono resi necessari dalla coperta corta dettata dalla partenza di Moise Kean e dall’estromissione dalla rosa di Federico Chiesa, che è stato proposto al Barcellona e che potrebbe trasferire in maglia blaugrana per meno di 20 milioni.

Milik, Dusan Vlahovic e Yildiz sono al momento gli attaccanti a disposizione di Motta e per disputare cinque competizioni il numero è decisamente insufficiente.