Skriniar torna in Serie A, è fatta | Il presidente si mette in casa l’ex rivale di sempre: farà più male di Lukaku

Skriniar torna in Serie A. Il presidente acconta le richieste del suo allenatore e ingaggia l’ex Inter. Risolti i problemi difensivi.

Relegato ai margini da Luis Enrique, che non lo considera fondamentale nei piani tecnico-tattici del suo Paris Saint Germain (neanche convocato per le due prime partite di campionato contro Le Havre e Montpellier), Milan Skriniar continua a vivere praticamente da separato in casa all’ombra della Torre Eiffel.

Arrivato nella capitale francese il 6 luglio dello scorso anno, dopo aver perso con l’Inter, il precedente 10 giugno, la finale di Champions League contro il Manchester City, il difensore slovacco non è mai riuscito a imporsi concretamente nelle rotazioni del tecnico spagnolo, giunto in Francia un giorno prima di lui.

Un amore mai sbocciato, quello tra il classe ’95 e l’ex tecnico di Barcellona e Spagna, il quale, complici anche i vari infortuni occorsi al giocatore durante l’annata, hanno finito per confinarlo a riserva di lusso di una squadra che, a distanza di un anno dal suo acquisto, punta ora a sbarazzarsene quanto prima vista la sua non centralità nei progetti.

Vendere Skriniar, anche alla luce del suo ingaggio da nove milioni netti di euro a stagione, non sarà facile per il presidente Al-Khelaifi il quale, date le difficoltà, ha iniziato a prendere in considerazione la strada del prestito che, sebbene non risolutiva, gioverebbe, almeno per ora, tanto al Psg quanto allo stesso Skriniar in attesa di trovare in futuro una soluzione che vada bene a entrambi.

Skriniar fuori dai piani del Psg: l’ex Inter alla ricerca di una nuova squadra

Escluso, come anticipato, dai piani di Luis Enrique al Paris Saint Germain, Milan Skriniar attende di conoscere il suo futuro che, a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale delle trattative, è dato sì lontano da Parigi, ma ancora tristemente contornato da un alone di mistero il cui dileguamento appare ben lontano dal concretizzarsi.

L’ex Inter e Sampdoria ha infatti estimatori in tutta Europa, ma l’alto ingaggio attualmente percepito nella capitale transalpina (nove milioni netti di euro a stagione) rappresenta un ostacolo non di poco conto per molte società straniere. Il rischio di restare in tribuna tutto l’anno è purtroppo molto alto per il 29enne slovacco il quale, a meno di clamorose sorprese, si prepara a vivere una stagione completamente anonima che, a quasi 30 anni, potrebbe anche mettere la parola fine alla sua permanenza nel calcio che conta.

Milan, spunta l’ipotesi Skriniar: lo slovacco può tornare in Serie A

Stella, dalla stagione 2017-2018 a quella 2022-2023, dell’Inter passata nel corso degli anni nelle mani di Luciano Spalletti, Antonio Conte e Simone Inzaghi, Milan Skriniar potrebbe tornare clamorosamente in Serie A prima del termine ufficiale della sessione estiva di calciomercato, fissata per le ore 20.00 di venerdì 30 agosto. Un ritorno in massima serie, che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito in favore del Milan di Paulo Fonseca, al quale, visti i disastri difensivi registrati nelle prime due gare di campionato contro Torino e Parma, farebbe sicuramente comodo un difensore duttile ed esperto come lo slovacco.

La trattativa, ovviamente, anche alla luce degli anni nerazzurri del classe ’95, si preannuncia di difficile realizzazione per il club del patron, Gerry Cardinale, il quale potrebbe comunque provare a strappare un sì ad Al-Khelaifi e allo stesso Skriniar prima del gong finale. L’impresa è ardua, ma nel calcio, si sa, non è mai detta l’ultima parola. Vedremo quindi cosa accadrà da qui a venerdì.