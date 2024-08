Ma quale Sancho? Non prendiamo gente in sovrappeso | Giuntoli ha scelto l’altro profilo: in attacco arriva lui

Ancora molto lavoro da fare per il dirigente bianconero nel cercare di chiudere il mercato e regalare a Motta una rosa completa.

Un rush finale duro e impegnativo per cercare di regalare a Thiago Motta una rosa completa in tutti i reparti e cullare legittime ambizioni di Scudetto già in questa stagione. Senza dubbio è questo l’obiettivo di Cristiano Giuntoli in questi ultimi giorni di sessione estiva di calciomercato che si chiuderà venerdì 31.

La Juventus è stata sicuramente una delle squadre più attive in tutta Europa e sta per completare una rivoluzione quasi totale che ha visto impegnata la società in un mercato che si preannunciava incandescente già nel momento in cui è stato ufficializzato l’ex allenatore del Bologna come nuovo tecnico.

Con Thiago Motta al posto di Massimiliano Allegri, infondo, è cambiato praticamente tutto. Cambia il metodo d’allenamento, il modo di schierarsi in campo ed aggredire gli avversari, il modulo e le impostazioni tattiche. E, così, non è di certo una sorpresa vedere Cristiano Giuntoli così fortemente impegnato sia sul mercato in entrata che in quello in uscita.

Dopo aver chiuso per Pierre Kalulu dal Milan ed aver praticamente messo a posto la difesa, reparto che in realtà ha subito meno cambiamenti, è praticamente fatta anche per l’arrivo di Nico Gonzales dalla Fiorentina che andrà ad arricchire la qualità della batteria di esterni d’attacco a disposizione di Thiago Motta.

Mercato Juve, resta il pallino Koopmeiners

Il mercato della Juventus, però, non si ferma qui. E, se quello in uscita vedrà il Football Director bianconero impegnato fino alla fine per cercare di piazzare gli esuberi e i calciatori fuori dal progetto tecnico, quello in entrata continua a svilupparsi attorno al nome di Teun Koopmeiners, da sempre primo pallino di Thiago Motta e Giuntoli.

L’Atalanta ha rifiutato l’ultima offerta, di 59 milioni complessivi, del club bianconero che proverà ad insistere fino al termine della sessione estiva di calciomercato. Sono anche altri i fronti in cui è impegnato Cristiano Giuntoli per quel che riguarda gli acquisti. Thiago Motta, infatti, cerca ancora un paio di esterni offensivi, oppure un’ala ed un attaccante che possa fungere da vice Vlahovic e da esterno nello stesso tempo.

Mercato Juve, piace Kalimuendo del Rennes

Se per l’esterno d’attacco prende quota il nome di Francisco Coincecao, figlio di Sergio che milita nel Porto, sembrano assottigliarsi sempre di più, invece, le speranze di vedere Jadon Sancho in bianconero. Troppo alte le richieste dello United. Nelle ultime ore, però, è spuntano un interesse che sembra concreto per il profilo di Arnaud Kalimuendo.

La punta classe 2002, in forza al Rennes, piace molto a Thiago Motta che lo ha già avuto e apprezzato nelle giovanili del Paris Saint Germain. Arriva dall’argento olimpico di Parigi ed ha rifiutato alcune offerte provenienti dal Bournemouth, dallo Stoccarda e dal Nottingham Forrest perché vorrebbe concedersi un palcoscenico più importante. La Juve potrebbe fare al suo caso, ma serve che il Rennes apra alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, unica possibilità affinché l’operazione possa andare a buon fine.