Lite nello spogliatoio: tolti i gradi di capitano | Fonseca, la notizia è già trapelata: alla prossima è fuori

Bufera in casa Milan: dopo un punto in due partite, Fonseca ha già preso i primi provvedimenti. La notizia è trapelata velocemente.

Tira una brutta aria in casa Milan. Dopo aver ottenuto appena un punto nelle prime due partite della stagione disputate contro Torino e Parma, per i rossoneri è già tempo di rialzare la china dopo prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative.

Se col Toro, i meneghini erano stati capaci di recuperare, negli ultimi sei minuti della partita, uno svantaggio di due gol, contro i ducali si è vista invece una squadra completamente allo sbando la quale, eccezion fatta per il momentaneo pareggio realizzato da Pulisic al 21′ della ripresa, ha fatto ben poco per conquistare la vittoria.

Vittoria che, allo stato attuale delle cose, non viente centrata da Leao e compagni dal 5-1 rifilato al Cagliari lo scorso 11 maggio. Sfida, quella contro i sardi, in seguito alla quale il Diavolo, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, ha rimediato una sconfitta, 3-1 contro il Torino il 18 maggio, e un pareggio, 3-3 contro la Salernitana il fine settimana successivo.

Un rendimento recente, questo, chiaramente deludente per il gruppo del patron, Gerry Cardinale, il quale sarà quindi chiamato a una decisa inversione di marcia a partire dal prossimo match di campionato, in programma all’Olimpico sabato alle 20.45 contro la Lazio di Marco Baroni.

Milan, un punto in due partite: non accadeva dalla stagione 2011-2012

Pronto a collocare nel dimenticatoio la sconfitta e il pareggio rimediati rispettivamente contro Parma e Torino, il Milan di Paulo Fonseca torna al lavoro sui campi di Milanello per preparare al meglio il difficile match di sabato sera contro la Lazio del presidente, Claudio Lotito.

Un appuntamento, quello contro la formazione capitolina, al quale i rossoneri, come detto, giungono dopo aver messo in cassaforte appena un punto, sui sei a disposizione, nelle prime due partite del campionato 2024-2025. Una partenza molto al di sotto delle aspettative, quella del Diavolo, il quale, dati alla mano, non faceva registrare un simile inizio dalla stagione 2011-2012. In quell’occasione gli uomini guidati da Massimiliano Allegri, la cui gara contro il Cagliari valevole per la prima giornata venne giocata solo a dicembre, pareggiarono infatti 2-2 in casa contro la Lazio e persero 3-1 in trasferta contro il Napoli.

Milan, delusione Theo Hernandez: il francese in panchina per punizione?

Lasciato inizialmente in panchina da Fonseca nella sfida inaugurale contro il Torino (al suo posto schierato fuori ruolo Saelemaekers) e lanciato dall’inizio, invece, in quella contro il Parma di sabato scorso, Theo Hernandez ha deluso enormemente nelle prime due partite ufficiali della stagione.

Due partite, condite da tre errori decisivi (uno contro i granata e due contro i ducali), che hanno visto il classe ’97 francese non marcare Zapata in occasione del momentaneo 0-2 dei piemontesi e non coprire su Man prima e Cancellieri poi nei capovolgimenti di fronte in seguito ai quali sono scaturite le due reti della formazione di Fabio Pecchia. Prove decisamente sotto tono, quelle offerte dal numero 19 rossonero il quale, non è da eslcudere, potrebbe essere punito dal suo allenatore con la relegazione in panchina nell’imminente match di campionato contro la Lazio.