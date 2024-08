Cairo la prende sul personale: adesso vende anche lui per ripicca | I tifosi sono sul burrone

Il Torino cede un altro giocatore, Urbano Cairo continua il processo di modifica dell’organico della squadra di cui è patron, i tifosi non la prendono bene

La convincente prima gara di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino fa ben sperare in vista della prossima stagione. Contro il Milan è arrivato un punto che sa di rammarico dato che i granata era andati sul doppio vantaggio. La sensazione è, però, che l’organico a disposizione del nuovo tecnico sia indebolito rispetto allo scorso campionato.

In particolar modo in difesa le cessioni di Alessandro Buongiorno e di Raoul Bellanova potrebbero pesare. Nelle casse del club ben 65 milioni nel complesso ma sostituirli non sarà facile.

Il direttore sportivo Davide Vagnati ha altri nomi da piazzare in uscita, esuberi a cui va trovata una sistemazione. Il primo è Nemanja Radonjic. Il serbo è stato messo fuori rosa e piace alla Stella Rossa di Belgrado, anche se la prima offerta è stata rispedita al mittente.

Un altro è Brian Bayeye, terzino destro arrivato due stagioni fa dal Catanzaro ma che non ha mai convinto. La scorsa stagione ha giocato in prestito all’Ascoli. Anche Emirhan Ilkhan e Krisztofer Horváth non convincono Vanoli, pure per loro è più probabile un prestito.

Continuano le cessioni in casa Torino, Vanoli non è convinto da molti giocatori

Vicino alla cessione un altro centrale, il georgiano Saba Sazonov. Vanoli non lo ritiene all’altezza e se dovesse arrivare un’offerta verrà presa in considerazione.

Il Torino un anno fa lo aveva acquistato dalla Dinamo Mosca per poco meno di 3 milioni di euro e ha raccolto con la maglia granata dodici presenze. Lui vorrebbe giocare con maggiore continuità e il Torino è disposto a lasciarlo partire per la stessa cifra per cui lo ha acquistato un anno fa.

Le mosse del Torino per rimpiazzare Buongiorno e Bellanova, i tifosi insorgono

In entrata il Torino è vicino a chiudere per Robin Gosens dell’Union Berlino. Per il tedesco il possibile ritorno in Italia dove ha già militato con le maglie di Atalanta ed Inter. A un passo anche la firma di Pedersen, una scommessa dato che non ha brillato al Sassuolo.

I tifosi non stanno approvando l’operato della società, tanto da aver organizzato un corteo di protesta contro il patron Urbano Cairo che non ha voluto trattenere i due giocatori che si erano messi in mostra nel girone di ritorno.