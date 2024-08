Ribaltone totale Szczesny: è cambiato tutto in 15 minuti | Proprio dai nemici di sempre

Il futuro del portiere polacco è ora più chiaro, l’ex juventino e le voci di mercato riguardo al suo trasferimento dai nemici dei bianconeri

Szczesny ha rescisso il contratto che lo legava alla Juventus. Una scelta che testimonia il profondo amore dimostrato nei confronti del club per cui ha difeso i pali per diverse stagioni e che ha deciso di intraprendere un nuovo ciclo, affidando il posto da titolare a Michele Di Gregorio, tra le rivelazioni dell’ultimo campionato. Resta invece come secondo portiere Mattia Perin che si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa.

Da svincolato rappresenta una ghiotta occasione di mercato, vuole ancora dimostrare di essere un portiere in grado di fornire parate di alto livello e gradirebbe la chance di restare a giocare in Italia.

Tanti i momenti speciali che resteranno nel cuore dei tifosi bianconeri. Prima come secondo di Gianluigi Buffon e poi titolare inamovibile, Tek è stato sempre un sinonimo di garanzia per il reparto arretrato.

Il club che sembrava interessato a metterlo sotto contratto era il Monza, con Adriano Galliani che ha poi virato su Keylor Navas. Ma in queste ore è arrivato un nuovo colpo tra i pali dei brianzoli.

Il Monza ha un nuovo numero 1, arriva in prestito ed è pronto per giocare titolare

Ha infatti firmato Stefano Turati. L’ex Frosinone arriva in prestito annuale dal Sassuolo e sarà da subito a disposizione di Alessandro Nesta che nella prima giornata di campionato si era affidato a Pizzignacco, grande protagonista con i suoi interventi ad Empoli nell’evitare la sconfitta alla sua squadra.

Monza che è stata una vera bestia nera della Juventus nella stagione 2022-23, la prima dei biancorossi in A. Raffaele Palladino è riuscito a battere sia all’andata che al ritorno Max Allegri, due vittorie storiche che hanno consentito alla Cenerentola di superare quota 50 punti in classifica.

Tante squadre di Serie A hanno cambiato portiere

Un mercato dei portieri che è stato particolarmente attivo, soprattutto nelle squadre di media-bassa fascia. La Fiorentina ha scelto De Gea, pronto a rilanciarsi in Toscana dopo una carriera ad alti livelli ma con l’ultimo periodo che non è stato per lui soddisfacente.

Il futuro di Szczesny potrebbe, invece, essere in Arabia dove il mercato terminerà oltre il 31 agosto. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità in tal senso.