Prima ti confermo, poi ti abbandono | Motta ci ripensa e scarica Milik: al suo posto un ragazzino

Thiago Motta scarica nuovamente Milik. Dopo la conferma dei giorni scorsi, il polacco è di nuovo sul mercato. Al suo posto un ragazzino.

La bella, nonché reboante vittoria per 3-0, ottenuta lunedì sera sul malcapitato Como di Cesc Fabregas in occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025, ha generato grande entusiasmo in casa Juventus, con la squadra di Thiago Motta già pronta a tornare in campo, lunedì sera, contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Una sfida, quella in programma allo Stadio Marcantonio Bentegodi, che metterà difronte le due squadre che, con tre gol realizzati e zero subiti nella prima giornata, occupano attualmente il secondo posto in classifica alle spalle dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Un dato da tenere relativamente in considerazione, quello succitato, dal momento che si è giocata solo una partita, che rappresenta però una solida base sulla quale tanto i bianconeri quanto i gialloblù proveranno a collocare un altro mattone dopo quello posizionato egregiamente pochi giorni fa grazie alla rispettive vittorie contro Como e Napoli.

I favori del pronostico dell’incontro fissato per le 20.45 di lunedì 26 pendono ovviamente a favore della Vecchia Signora che, apparsa innegabilmente più bella e frizzante rispetto a quella scialba e opaca vista negli ultimi tre anni, vuole subito far capire a tutte che la musica quest’anno è decisamente cambiata: Vlahovic e compagni puntano a una stagione da protagonisti, vedremo se il campo darà loro ragione.

Motta, spazio ai giovani meritevoli: buona la prima per Mbangula

Lanciato a sorpresa da Thiago Motta nell’undici titolare che lunedì scorso ha affrontato e battuto per 3-0 il Como di Cesc Fabregas, Samuel Mbangula ha stupito tutti offrendo una prestazione super condita da un gol all’esordio che ha fatto felici tifosi e soprattutto il suo allenatore, che non ha avuto alcun timore a mandarlo in campo dall’inizio.

Una dimostrazione di fiducia e attenzione nei confronti delle giovani stelle bianconere non indifferente, quella del tecnico italo-brasiliano, che, al contrario del suo predecessore, che spesso non dava seguito coi fatti alle parole, ha fatto comprendere di avere le idee ben chiare circa l’utilizzo dei giovani a sua disposizione: chi merita, gioca.

Juventus, torna di moda Kalimuendo: il classe 2002 può prendere il posto di Milik

Ancora in vacanza dopo essere stato impegnato con la selezione olimpica della Francia in occasione delle ultime Olimpiadi andate in scena a Parigi, Arnaud Kalimuendo è finito nuovamente nel mirino della Juventus, pronta a bussare alle porte del Rennes, attuale proprietario del suo cartellino. Stando infatti a quanto riportato recentemente dall’Equipe, la Vecchia Signora starebbe pensando di nuovo al classe 2002 viste le non perfette condizioni fisiche di Arek Milik che, confermato in rosa nelle scorse settimane col ruolo di vice Vlahovic, starebbero inducendo Thiago Motta a ritrattare la sua decisione.

Desideroso infatti di avere a disposizione una rosa quanto più sana possibile, il tecnico italo-brasiliano avrebbe chiesto al direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, di fare un tentativo per il 22enne transalpino che, valutato dal Rennes intorno ai 20 milioni di euro, avrebbe già fatto capire di gradire il trasferimento a Torino. Al momento nessun contatto tra le parti è stato ancora avviato, ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbrogliarsi. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.