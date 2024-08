L’Arabia molla Dybala ma vira sull’idolo dei tifosi interisti | De Rossi se la ride sotto i baffi: un problema in meno

Il tecnico giallorosso sta vivendo degli ultimi giorni di mercato particolari e dovrà cercare di capire il futuro.

Mai come quest’anno si è arrivati all’inizio della nuova stagione ed oltre il 20 di agosto, a circa dieci giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, con tanti affari ancora da definire e diverse squadre che hanno ancora una rosa piena di punti interrogativi e con vari nodi ancora da sciogliere.

Una di queste squadre è sicuramente la Roma di Daniele De Rossi che, nonostante i circa 90 milioni di euro spesi per gli acquisti di Dovbyk, Soulé e Le Fee, non ha ancora una rosa definitiva e dovrà attendere l’esito delle ultime operazioni in uscita per poter agire.

Chiaro è che, molto del mercato della Roma, soprattutto nell’ultima settimana, sia girato attorno alla questione legata a Paulo Dybala. Il campione del Mondo argentino aveva ricevuto una ricchissima proposta dal club arabo dell’Al Qadsiah, che gli ha offerto un contratto triennale da oltre 60 milioni di euro complessivi.

Un’offerta impossibile da rifiutare soprattutto se, come è successo in questi ultimi giorni, a partire dalla panchina di Cagliari, La Joya si è sentito messo in disparte dal club, amato ancora dai tifosi, anzi amatissimo, ma non più al centro del progetto tecnico della società che ha fatto subito capire di voler risparmiare gli oltre sette milioni di euro dell’ingaggio del fantasista ex Juventus.

Mercato, dopo la permanenza di Dybala arriveranno alcuni acquisti

Dopo alcuni giorni di profonda riflessione, quindi, Dybala ha deciso di rifiutare la proposta saudita e saluterà la Roma e i suoi tifosi.

Dopo la non cessione di Dybala, i dirigenti giallorossi si potranno concentrare sulle ultime entrate che mancano per completare la rosa. Dovrebbero arrivare un centrale di difesa, si parla di Tiago Djalo della Juventus, due terzini destri, tra cui Assignon del Rennes, un centrocampista di movimento e un esterno sinistro d’attacco.

Mercato Roma, l’intreccio con City e Al-Hilal

Per quanto riguarda il terzino destro, però, le strategie della Roma dipendono ancora una volta dal mercato saudita. I giallorossi, infatti, osservano da vicino la situazione legata a Joao Cancelo che sta ricevendo la corte serrata dell’Al-Hilal.

I giallorossi sono molto interessati a quest’affare perché, in caso di passaggio dell’ex Inter e Juventus in Saudi Pro League, Saud Abdulhamid, da tempo obiettivo capitolino per la fascia destra di difesa, potrebbe liberarsi e diventare un nuovo calciatore della Roma. Per il terzino sembrava fatta, poi però l’Al-Hilal stava valutando di offrirgli il rinnovo di contratto, ma con l’eventuale arrivo di Cancelo la situazione potrebbe drasticamente cambiare nuovamente.