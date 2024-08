Etichettato da 5 anni come ‘nuovo Osimhen’ | Ora approda in Italia, ma non al Napoli: smacco alla rivale

Da tempo molti lo considerano il degno erede di Osimhen, come il nigeriano è pronto a sbarcare in Italia ma stavolta non a Napoli

Ancora da sciogliere il nodo relativo a Victor Osimhen. La punta nigeriana doveva essere il sacrificato di lusso nell’attacco del Napoli per rifondare una rosa che ha concluso al decimo posto lo scorso campionato, senza riuscire a qualificarsi a nessuna coppa europea.

Il contributo realizzativo del centravanti è stato meno prezioso rispetto alla sua prima annata in Italia, in cui ha vinto il titolo di capo cannoniere. Quindici reti e una buona media dato che ha saltato numerose gare, sia per alcuni problemi fisici che per la Coppa d’Africa.

Non è pervenuta nessuna offerta degna di nota, con la clausola da 130 milioni che ha impedito l’avanzare di una trattativa. Pochi club avrebbero potuto permettersi un investimento di tale portata e nemmeno uno sconto è stato preso in considerazione per avviare un’operazione vera e propria.

E così la sua permanenza è sempre più probabile dato che manca ormai veramente poco alla fine del calciomercato, con l’Arabia come unica possibile destinazione dato che gli acquisti si potranno effettuare anche dopo il 31 agosto nel Paese saudita.

L’erede di Osimhen è vicino ad approdare in A ma non vestirà la maglia del Napoli

Per molti è considerato l’erede di Victor Osimhen, sia per le caratteristiche fisiche che per la carriera che sta avendo. Entrambi sono cresciuti in Ligue 1 con la maglia del Lille e pure Jonathan David potrebbe trasferirsi in Italia. Il centravanti non ha intenzione di rinnovare il contratto che lo lega ai francesi, in scadenza a giugno 2025, e l’occasione di ingaggiare un parametro zero di questa caratura è da sfruttare.

Ci sta pensando l’Inter che vuole anticipare la concorrenza come ha fatto con Mehdi Taremí e Piotr Zielinski, convincendo il giocatore a sposare la causa nerazzurra, pur restando ancora un altro anno in Francia.

L’Inter pensa già al futuro, non solo David nel mirino

David ha iniziato la stagione con 3 gol in 4 partite fra Ligue 1 e preliminari di Champions, un bottino che testimonia la sua propensione al goal.

Inter che, nel frattempo, ha completato la propria retroguardia con l’innesto di Tomas Palacios dall’Independiente Rivadavia, un investimento mirato e di prospettiva per il talento argentino che si presenta nel ruolo di vice Bastoni.