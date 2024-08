Dorgu, terremoto in Serie A: cambia maglia all’ultimo secondo | Colpo sul gong in stile Condor

Un acquisto importante, in questi ultimi giorni di mercato, che potrebbe cambiare le sorti della nostra Serie A.

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ma in passato divenuto famoso in tutto il Mondo soprattutto grazie al sodalizio con Silvio Berlusconi che ha portato 29 trofei in 31 anni di Milan, è anche soprannominato “Condor” a causa della sua astuzia e bravura in sede di calciomercato.

In particolare sono celebri i suoi colpi quasi sul gong, quelli cioè effettuati durante l’ultimo giorno, o ultime ore delle sessioni di calciomercato, estivo o invernale che sia. Alcuni dei calciatori più forti che nei 31 anni dell’era berlusconiana, e sono stati davvero tantissimi, tra campioni e Palloni d’Oro, hanno vestito la maglia rossonera, sono arrivati proprio con questa modalità.

Indimenticabile, per esempio, fu la trattativa che Galliani aprì e chiuse in pochissimo tempo con una Lazio sull’orlo del fallimento a fine agosto 2002 e che regalò al Milan quell’Alessandro Nesta che fu decisivo ad aprire il ciclo con Carletto Ancelotti in panchina, quello che ha portato le ultime due Champions League in casa rossonera.

Come dimenticare, poi, la trattativa con il Barcellona per portare Zlatan Ibrahimovic al Milan e riportare entusiasmo e vittorie dopo i cinque Scudetti consecutivi, con tanto di Triplete, dell’Inter. Ibra arrivò al Milan per poco più di 20 milioni e l’affare fu un capolavoro, se si considera il valore di mercato, molto più alto, che aveva lo svedese in quel momento.

Mercato, gli ultimi colpi da Condor di Galliani

Alcuni colpi da “Condor”, Adriano Galliani li mise a segno anche durante gli ultimi anni in cui fu amministratore delegato del Milan. Nel gennaio 2013, per esempio, riuscì a portare, per circa 20 milioni di euro, Mario Balotelli a Milanello e quell’acquisto fu decisivo per la qualificazione in Champions dei rossoneri.

Nell’estate 2014, infine, quando sembrava tutto fatto con l’Inter, Galliani si inserì nella trattativa con l’Atalanta e riuscì a scippare Giacomo Bonaventura ai cugini nerazzurri. Tornando ai giorni nostri, invece, dopo l’arrivo del portiere Turati, ora, i tifosi del Monza sperano in qualche altro colpo stile Condor del loro ad., per migliorare la squadra e centrare la salvezza.

Mercato, Ifenna Dorgu al Genoa

Nel frattempo il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di un acquisto, proprio in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Si chiama Dorgu, ma non è Patrick, l’esterno 2004 del Lecce che ha già mostrato tutte le sue doti nel Salento, tra formazione Primavera e nella sua prima stagione in Serie A.

I rossoblù, infatti, si sono assicurati le prestazioni di Ifenna Dorgu, fratello minore di Patrick e di ruolo attaccante. Il danese, di origine nigeriana, è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’HB Koge. Classe 2006, ha appena compiuto 18 anni, verrà aggregato alla formazione Primavera e sembra essere una punta centrale fisica e veloce.