Commisso cambia vittima: adesso la guerra la fa a De Laurentiis | Proposto un cavallo di Troia

La Fiorentina è pronta per trattare con il Napoli, possibile affare di mercato tra Rocco Commisso ed Aurelio De Laurentiis

Fiorentina e Napoli si sono contese l’ultimo posto valido per l’Europa lo scorso campionato, con i toscani che hanno avuto la meglio e che proveranno ad acciuffare la terza finale consecutiva nella competizione. Entrambe le compagini hanno cambiato allenatore e aperto un nuovo ciclo. La viola ha affidato la squadra a Raffaele Palladino, promosso dopo due ottime annate alla guida del Monza.

I partenopei hanno invece deciso di puntare su Antonio Conte ma il debutto è stato disastroso, con una sonora sconfitta rimediata a Verona contro l’Hellas. Il mercato deve ancora fornire innesti, con gli organici ancora incompleti per poter disporre una stagione ad alti livelli.

Gli azzurri sono alle prese con il nodo relativo a Victor Osimhen che ha complicato la campagna acquisti. La mancata cessione del bomber nigeriano ha impedito ad Aurelio De Laurentiis di poter disporre delle risorse economiche che avrebbero consentito di rivoluzionare il parco giocatori.

La Fiorentina ha visto partire molti protagonisti del triennio targato Vincenzo Italiano, con il centrocampo e l’attacco che sono stati modificati in larga parte, con indicazioni fornite anche dal nuovo mister. In difesa la novità consiste nell’acquisto di Pongracic che ha preso il posto di Milenkovic.

Uno scambio in mezzo al campo che può soddisfare Commisso e De Laurentiis

Napoli e Fiorentina che stanno valutando in queste ore uno scambio che porterebbe Michael Folorunsho in Toscana e Sofyan Amrabat in maglia azzurra. Entrambi i giocatori non hanno al momento spazio e potrebbero rilanciarsi trasferendosi.

Le qualità non mancano. Il fantasista ex Verona è tornato in Campania ma Antonio Conte non stravede per lui, mentre il marocchino è rientrato in Italia dopo il prestito al Manchester United dove non è riuscito a replicare le ottime prestazioni fornite in maglia viola.

Folorunsho non vuole perdere la maglia della Nazionale, sta per lasciare Napoli

Folorunsho piace molto anche alla Lazio, con Marco Baroni che lo ha valorizzato e vorrebbe allenarlo ancora. Il gradimento del giocatore è palese ma l’inserimento della Fiorentina potrebbe scompigliare le carte in gioco.

Un giovane di enorme prospettiva che ha conquistato anche la maglia della Nazionale italiana e che vuole avere un posto da titolare per continuare ad avere chance di convocazione per i prossimi test degli azzurri.