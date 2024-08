Chiesa rimane in Serie A: c’è la conferma definitiva | Bye bye Barcellona: silurato con una telefonata

Sembra essere definitivamente saltata la trattativa che poteva portare l’esterno azzurro in blaugrana.

Tutte i pezzi del puzzle si stanno pian piano ricostruendo e la Juventus, soprattutto grazie al lavoro straordinario ed instancabile di Cristiano Giuntoli, sta riuscendo a piazzare tutti quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico e vengono considerati praticamente degli esuberi.

Arthur, Kostic, Tiago Djalo e De Sciglio sono ancora calciatori che non hanno trovato sistemazione, ma le richieste non mancano e fino alla fine di questa sessione di calciomercato si dovrebbe trovare la quadra per la loro sistemazione.

Diverso, invece, il discorso relativo a Daniele Rugani, che è già passato in prestito secco all’Arsenal e Fabio Miretti che, invece, è praticamente un nuovo calciatore del Genoa, sempre con la stessa formula del suo ormai ex compagno di squadra.

Come era prevedibile, quindi, il caso di più complicata gestione è e resta quello che riguarda Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale azzurra, a pochi giorni dalla fine della sessione estiva di mercato, resta una grana non indifferente per la Juventus che ora spera in un colpo di coda delle ultime ore.

Mercato, Chiesa si allontana dal Barcellona

Dopo la permanenza di Paulo Dybala alla Roma si è praticamente chiusa la porta dell’unica destinazione italiana ancora probabile, anche se già praticamente quasi impossibile. Negli ultimi giorni, però, si era insistentemente parlato del Barcellona che si era interessato seriamente all’ex esterno d’attacco della Fiorentina.

Il club blaugrana, però, per i soliti problemi economici e con il fair play finanziario sta avendo delle difficoltà a registrare e poter tesserare i calciatori già acquistati, come per esempio Dani Olmo, arrivato qualche settimana fa dal Lipsia, ma non ancora fatto esordire. Un nuovo rinnovo in attacco, inoltre, chiude ulteriormente la strada alla possibilità di poter acquistare Federico Chiesa.

Barcellona, Pau Victor firma fino al 2029

Nelle ultime ore, infatti, direttamente da fonti ufficiali del club, con tanto di immagini e foto di rito, è arrivata la simbolica stretta di mano e la firma sul contratto che legherà l’attaccante spagnolo, classe 2001, Pau Victor al Barcellona fino al 30 giugno 2029.

Dopo aver giocato in prestito con la maglia del Girona, quindi, l’attaccante ha firmato in compagnia del presidente Joan Laporta, del vicepresidente Rafa Yuste e del direttore dell’area calcio Deco, oltre che di alcuni membri della sua famiglia, l’accordo che lo lega ai catalani per i prossimi cinque anni.